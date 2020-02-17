Смертельную болезнь сердца надо лечить, как рак легких
Особая разновидность облучения, предназначенная для жертв рака легких, поможет в лечении желудочковой тахикардии. Это одна из основных причин внезапной смерти от остановки сердца.
Врачи решили подобраться к лечению одной из самых тяжелых болезней сердца с помощью методики, которая уже целый век используется в онкологии при борьбе с опухолями легких. Речь идет о лучевой радиотерапии, с помощью которой онкологи многие десятилетия воздействуют на опухоли в грудной клетке. Оказалось, что если несколько перенаправить эти лучи, а продолжительность сеанса сократить всего до 5 минут, то таким образом можно будет избавиться от характерного сбоя в работе сердца, из-за которого орган сокращается в три раза быстрее нормы.
Тесты показали, что сердечную аритмию можно скорректировать за счет радиотерапии. А это трансформирует жизни сотен тысяч пациентов, у кого не будет противопоказаний против проведения этой очень короткой процедуры. Врачи из английского Washington University в настоящее время проводят клинические испытания методики. Напомним, что желудочковая тахикардия вызывается повреждениями сердечной мышцы при инфаркте, что влияет на передачу электрических сигналов, контролирующих сердечный ритм. В результате, левый и правый желудочки не успевают наполняться кровью между сокращениями, и недостаточное количество этой жидкости выбрасывается в организм. Приступы тахикардии могут было малозаметными, а могут длиться минутами, вызывать пальпации, боли в груди, нарушения дыхания и головокружения.
Это может спровоцировать фибрилляцию предсердий, которая без экстренной помощи почти всегда заканчивается смертью. Лечить желудочковую тахикардию лучше как можно раньше. Кому-то помогают инъекции для контроля сердечного ритма, кому-то - электрошок или водители ритма, где-то используют радиочастотную абляцию. Новая методика показала, что после 5 минут облучения у 78% добровольцев и через два года не было никаких проблем, как пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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