Жизнь рядом с зелеными насаждениями может задержать у женщин наступление менопаузы

«К женщинам, живущим в районах с небольшим количеством зеленых насаждений, менопауза приходит на 1,4 года раньше, чем у сверстниц из зеленых районов проживания», - констатируют авторы новой работы.

«В среднем возраст наступления менопаузы составлял 51,7 лет для женщин, живущих рядом с зелеными насаждениями, и 50,3 лет для женщин из не очень зеленых районов», - заявил ведущий автор исследования доктор Кай Трибнер из Барселонского института глобального здравоохранения в Испании.

«Воздействие зеленых насаждений также связано с более низким риском некоторых психических расстройств, - конкретно, депрессии, которая способствует наступлению менопазуы в молодом возрасте», - добавил ученый.