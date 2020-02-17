Жизнь рядом с зелеными насаждениями может задержать у женщин наступление менопаузы
Жизнь в более зеленом районе может задерживать начало менопаузы у женщин, - об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Environment International.
«К женщинам, живущим в районах с небольшим количеством зеленых насаждений, менопауза приходит на 1,4 года раньше, чем у сверстниц из зеленых районов проживания», - констатируют авторы новой работы.
Специалистами были проанализированы данные 1955 женщин из девяти стран (Испания, Франция, Германия, Бельгия, Великобритания, Швеция, Эстония, Исландия, Норвегия), которые были участницами крупного европейского исследовательского проекта ECRHS. В течение 20 лет ученые отслеживали изменения в их здоровье и образе жизни, регулярно брали и тестировали кровь. Эти показатели сверялись с экологией мест проживания женщин, - в частности, с количеством зеленых насаждений.
Выяснилось, что у женщин, живущих в самых зеленых районах, задерживалось наступление менопазуы в сравнении с жительницами других регионов.
«В среднем возраст наступления менопаузы составлял 51,7 лет для женщин, живущих рядом с зелеными насаждениями, и 50,3 лет для женщин из не очень зеленых районов», - заявил ведущий автор исследования доктор Кай Трибнер из Барселонского института глобального здравоохранения в Испании.
По словам ученого, жизнь рядом с зелеными зонами уменьшает уровни стрессового гормона кортизола, что обеспечивает более активную выработку эстрадиола, важного полового гормона. Данное обстоятельство может задержать начало менопаузы.
«Воздействие зеленых насаждений также связано с более низким риском некоторых психических расстройств, - конкретно, депрессии, которая способствует наступлению менопазуы в молодом возрасте», - добавил ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с наступлением менопаузы для женщин резко возрастает риск болезней сердца.
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