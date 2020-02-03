С наступлением менопаузы для женщин резко возрастает риск болезней сердца

«Более жесткие артерии могут привести к нарушениям кровоснабжения, повреждению сердца, почек, других органов», - предостерегли эксперты.

«Менопауза - это не просто период, когда у женщин возникают приливы и наблюдаются другие негативные симптомы. В этот период их риск сердечно-сосудистых заболеваний резко увеличивается. Исследование не может ответить, почему мы видим эти неблагоприятные изменения. Мы предполагаем, что драматические гормональные изменения, сопровождающие менопаузу, могут играть решающую роль, усиливая воспаление и влияя на отложение сосудистого жира», - цитирует журнал ученых.