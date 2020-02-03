С наступлением менопаузы для женщин резко возрастает риск болезней сердца

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Новое исследование ученых из США показывает: маркер риска сердечных заболеваний у женщин резко ухудшается по мере перехода в менопаузу.

Научные специалисты из Университета Питтсбурга более 12 лет наблюдали за группой из 339 женщин, анализируя их здоровье до менопаузы и при ее наступлении. Результаты их работы опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis и Vascular Biology.

Ученых интересовало, как изменяется эластичность артерий при переходе женщин в менопаузу. Они установили, что с ее наступлением у представительниц слабого пола резко возрастают показатели артериальной ригидности (жесткости).

«Более жесткие артерии могут привести к нарушениям кровоснабжения,  повреждению сердца, почек, других органов», - предостерегли эксперты.

Авторы нового проекта обнаружили: в среднем, у женщин, готовящихся вступить в менопаузу, артериальная жесткость увеличилась примерно на 0,9% за год до их последнего менструального периода. В течение года после последнего периода процесс ригидности становится более выраженным – жесткость артерий повысилась сразу на 7,5%.

«Менопауза - это не просто период, когда у женщин возникают приливы и наблюдаются другие негативные симптомы. В этот период их риск сердечно-сосудистых заболеваний резко увеличивается. Исследование не может ответить, почему мы видим эти неблагоприятные изменения. Мы предполагаем, что драматические гормональные изменения, сопровождающие менопаузу, могут играть решающую роль, усиливая воспаление и влияя на отложение сосудистого жира», - цитирует журнал ученых.

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С наступлением менопаузы для женщин резко возрастает риск болезней сердца


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