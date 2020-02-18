Врачи предложили 6 простых способов стабилизировать сахар в крови при диабете
Врачи отмечают, что управлять диабетом 1 типа тяжело, но при диабете 2 типа стабилизировать сахар в крови возможно простыми способами. Для этого они, в частности, предложили достаточно спать.
Хороший сон. Будучи качественным, он становится «лекарством» от диабета. Недостаток сна, напротив, поднимает уровень сахара в крови.
Контроль углеводов. Еще один простой способ стабилизировать сахар - ограничивать потребление углеводов в каждой порции. Врачи предложили сделать это путем сокращения белых продуктов в рационе – макарон, картофеля, риса, сахара. Важное правило: не употреблять два таких продукта за раз.
Упражнения. Необходимо оставаться активным, насколько возможно.
«Ходите в любое свободное время. Даже когда вы смотрите телевизор, вы можете ходить во время рекламных роликов», - добавили медики.
Похудение. Потеря 7% веса может значительно улучшить реакцию организма на инсулин, защитить от резистентности.
«Лучший способ сбросить лишние килограммы - сократить количество порций еды. Это также поможет снизить и стабилизировать уровень сахара в крови», - рассказали врачи.
Начинать прием пищи с салата. В нем мало калорий и углеводов, что хорошо помогает контролировать сахар в крови, не полнеть.
«Начиная с салата, вы будете съедать меньше остальной части пищи, - это также сократит количество «вредностей», негативно влияющих на уровень глюкозы», - уточняют эксперты.
Пить воду. Это простой способ предотвратить голод и злоупотребление нежелательной пищей, чреватой скачками сахара. Также можно пить обезжиренное молоко, сообщает the Health Site.
Ранее портал MedikForum.ru писал о привычках, позволяющих добиться ремиссии при заболевании диабетом.
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