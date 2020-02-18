Врачи предложили 6 простых способов стабилизировать сахар в крови при диабете

«Ходите в любое свободное время. Даже когда вы смотрите телевизор, вы можете ходить во время рекламных роликов», - добавили медики.

«Лучший способ сбросить лишние килограммы - сократить количество порций еды. Это также поможет снизить и стабилизировать уровень сахара в крови», - рассказали врачи.

«Начиная с салата, вы будете съедать меньше остальной части пищи, - это также сократит количество «вредностей», негативно влияющих на уровень глюкозы», - уточняют эксперты.