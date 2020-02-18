5 состояний, вызывающих бледность кожи
Бледность кожи (лица) характеризуется тем, что кожа выглядит намного светлее, чем обычно. Люди часто связывают это состояние с лицом, однако оно может проявляться на ногтевых ложах, губах, деснах и языке. Ниже приведен список распространенных причин бледности.
Малокровие (анемия)Анемия относится к состояниям, которые подавляют способность организма вырабатывать эритроциты, и считается одной из наиболее распространенных причин бледности кожи. Это заболевание может быть острым с внезапным развитием или хроническим и развиваться постепенно.
Острая анемия часто вызвана быстрой кровопотерей из-за травмы, хирургического вмешательства. Хроническая форма, с другой стороны, может быть вызвана недостатком различных микроэлементов в рационе - фолиевой кислоты, железа и В12. Этот тип анемии может быть вызван почечной недостаточностью, гипотиреозом, некоторыми видами рака, влияющими на костный мозг.
УсталостьОна заставляет человека выглядеть бледным, но исследователям еще предстоит установить связь. В некоторых случаях хроническая усталость связана с анемией.
Недостаток витаминовНедоедание затрудняет выработку здорового количества эритроцитов в организме.
"Витаминно-дефицитная анемия, часто вызванная недостатком B12 , может вызвать бледность кожи. Этот тип дефицита возникает, когда желудочно-кишечный тракт не может правильно усваивать витамин, или он просто не употребляется в достаточном количестве", - пишет издание Medical News Today.
КровотечениеЛюбая форма кровотечения может быстро удалить запасы железа в организме, снизить уровень гемоглобина, что приведет к бледности кожи.
Заболевания органов дыханияБледность кожи связана с нехваткой богатого кислородом гемоглобина, болезни дыхательных путей могут привести изменению цвета лица. Хроническая обструктивная болезнь легких и рак являются двумя главными причинами бледности кожи.
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