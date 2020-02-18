В России появились наркоманы нового типа: они считают, что контролируют зависимость

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно. Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране», - заявила представитель РАН Маргарита Позднякова.

Речь идет о тех людях, которые, как они сами утверждают, способны контролировать свое пристрастие к психоактивным веществам. Этим людям удается справиться с проявлениями физической зависимости, при этом они признают, что психологическая потребность в употреблении наркотических средств у них есть.По словам специалистов, такие граждане не состоят на учете в наркодиспансерах, у них нет проблем с полицией, а чисто внешне их не отличить от людей, не «балующихся» наркотиками.Ученые утверждают, что такие люди сами себе создают иллюзию того, что они полностью контролируют свое употребление психоактивных веществ. На самом деле, через 10-15 лет такая зависимость может перерасти в тяжелую, из которой выбраться без помощи специалистов уже сложно.Отметим, что в исследовании РАН участвовало порядка 10 тысяч человек. Опросы проводились с 2013 по 2018 годы, пишет газета «Известия».Ранее портал «Медикфорум» дал советы людям, которые не знают, как быть с близким человеком, оказавшимся наркоманом.