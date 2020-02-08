Избавить от зависимости: как помочь наркоману?

Наркомания представляет собой зависимость от веществ, вызывающих разную реакцию. Столкнувшись с неприятностью, следует заметить вовремя, что с сыном, дочерью, отцом, матерью или другом приключилась беда и предпринять необходимые действия.





MedikForum.ru даёт советы людям, которые не знают, как быть с зависимым от наркотиков, что делать и оказать помощью — ответы на данные вопросы найдёте в материале.





Шаг №1: понять, какие наркотики принимает





Непросто, но нужно для понимания, как справится с зависимостью. Важно различать признаки, последствия приёма определенных наркотиков, характеристику и динамику развития наркомании.





Шаг №2: сходить к профессионалу





Специалист по борьбе с наркозависимостью поможет разъяснить необходимые моменты поведения. Врач-нарколог предоставит информацию, что поможет пациенту справиться с недугом — вы не одиноки в борьбе с зависимостью.









Шаг №3: быть готовым к тратам





Понимая необходимость терапии, зависимые от "запрещенки", их родственники отказываются от медицинского вмешательства, по причине дороговизны. Наркозависимым стоит объяснять, что на наркотики тратят гораздо больше, включая собственное здоровье.





Шаг №4: поговорить





Невозможно оказать помощь без активного участия зависимого. В домашних условиях вылечить зависимого будет нельзя. Помощь близких кроется в откровенном разговоре (после диалога с доктором) о важности начать лечение. Не откладывать на понедельник, новый месяц или другие неведомые обстоятельства.





Мы понимаем, что разговор с наркоманом — сложная процедура, требующая достаточных навыком в психологии. Наркоманы нередко занимают оборонительную позицию, без желания соглашаются на лечение или как можно дольше откладывают принятие решения. Близкие люди тоже могут не решаться на подобные разговоры, ожидая негатива. В таком случае можем посоветовать не касаться личных разговоров с зависимым, а рассмотреть вероятность принудительной терапии.





Шаг №5: не читать мораль





Разговор — непростая вещь. Угрожать, стыдить, читать мораль — нелучший выход. Зависимость всегда на наркомана влияет больше, чем слова, исходящие даже от самого близкого и любимого человека. Предстоит рассказать пациенту о реальности болезни, не последствиях.





Шаг №6: лишить наркомана финансовой поддержки





Широко известно, что любую копейку любитель наркотиков будет тратить на источник удовольствия. Просит деньги на молоко — отказывайте. Просит деньги на бытовую технику — отказывайте. Просит деньги на любую мелочь или серьёзную покупку — отказывайте. Может, это приведёт к разногласиям, зато вы не будете вкладываться в зависимость любителя запрещённых веществ.





Шаг №7: согласиться на принудительное лечение





Наркомания не лечится дома. Если слова и попытки убедить пойти в больницу самому не привели к желаемому результату, соглашайтесь на принудительное лечение. Это тщательно спланированный с врачом процесс. Не пытайтесь держать любителя наркотиков за запертыми дверьми, насилие усугубит проблему.





Лечение от наркомании — тяжёлый и длительный процесс для самого зависимого и его близких. Готовьтесь морально к этому непростому периоду в жизни