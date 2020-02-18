Врачами указаны ранние признаки рака поджелудочной железы

«Рак поджелудочной железы может поражать взрослых людей любого возраста, но чаще всего встречается у пациентов от 60 до 80 лет. Как и в случае других форм рака, истинные причины рака поджелудочной железы остаются загадочными: семейные или наследственные случаи этого рака составляют только порядка 10 процентов общей статистики» - констатируют врачи из Pankreatic Cancer Action Network.

Потеря аппетита.

Непреднамеренная потеря веса.

Желтуха.

Боли в животе или пояснице.

Тошнота и рвота.

Сгусток крови в большой вене, часто в ноге.

Увеличение желчного пузыря или печени.

«Наличие одного-двух этих симптомов еще не означает, что у вас рак поджелудочной железы, но все же важно поговорить с лечащим специалистом, который может диагностировать причину и начать при необходимости лечение», - поделились рекомендацией ученые.