Врачами указаны ранние признаки рака поджелудочной железы
Развивающийся в организме рак поджелудочной железы часто не вызывает определенных признаков до наступления поздней стадии. На портале Times Now врачами были указаны ранние симптомы опасной болезни, - в том числе это боль в спине и животе.
Рак поджелудочной железы возникает в связи с бесконтрольным ростом аномальных клеток поджелудочной железы, который ведет к возникновению опухоли органа.
«Рак поджелудочной железы может поражать взрослых людей любого возраста, но чаще всего встречается у пациентов от 60 до 80 лет. Как и в случае других форм рака, истинные причины рака поджелудочной железы остаются загадочными: семейные или наследственные случаи этого рака составляют только порядка 10 процентов общей статистики» - констатируют врачи из Pankreatic Cancer Action Network.
По их словам, рак поджелудочной сложно диагностировать – он долго не проявляет специфических признаков, а возникающие симптомы часто воспринимаются людьми как неопасные.
Эксперты-онкологами были указаны ранние признаки, которые должны заставить обследовать железу у врача.
- Потеря аппетита.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Желтуха.
- Боли в животе или пояснице.
- Тошнота и рвота.
- Сгусток крови в большой вене, часто в ноге.
- Увеличение желчного пузыря или печени.
«Наличие одного-двух этих симптомов еще не означает, что у вас рак поджелудочной железы, но все же важно поговорить с лечащим специалистом, который может диагностировать причину и начать при необходимости лечение», - поделились рекомендацией ученые.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что медиками были названы начальные признаки рака печени.
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