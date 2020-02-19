Плохой сон особенно опасен для женщин: 5 способов преодоления бессонницы
Исследования показывают, что плохой сон особенно опасен для женщин – они чаще страдают бессонницей и несут серьезные потери в здоровье. Существуют 5 способов, помогающих преодолеть нарушение.
«Женщины особенно подвержены проблемам сна на протяжении всей жизни. В связи с этим увеличивается потребление нездоровой пищи, вырастает риск ожирения, сердечных заболеваний», - констатируют ученые из Ирвинговского медицинского центра Колумбийского университета.
По словам специалистов, подверженность женщин плохому сну связана с тем, что они несут тяжелый груз ответственности за детей и семью, помимо работы, а позднее еще из-за менопаузальных гормонов.
5 способов преодоления бессонницы
Ориентироваться на солнце. Когда оно садится, тело должно засыпать, а просыпаться – с восходом, поясняют ученые. Этот способ помогает организму установить свой циркадный ритм, налаживающий сон.
Регулярность. Для преодоления бессонницы следует ложиться спать в одно и то же время каждую ночь, - даже в выходные дни. Это поможет отрегулировать цикл сна-бодрствования.
Полная темнота в спальне. Спать ночью нужно в темной комнате - освещение стимулирует бодрствование.
Отказ от тяжелой пищи перед сном. Основной прием пищи должен осуществляться по крайней мере за 2-3 часа до сна. Слишком сытная еда нагружает пищеварение, что может способствовать бессоннице.
Травяные чаи. Простой способ преодолеть плохой сон, бессонницу – не употреблять напитки с кофеином за шесть часов до сна. В вечернее время полезны травяные чаи: на основе лаванды, ромашки, пассифлоры, валерианы.
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