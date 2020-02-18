Отделение онкоофтальмологии появится в ростовском онкологическом центре

- После создания узкоспециализированного отделения онкоофтальмологии мы сможем выполнять высокотехнологичное лечение внутриглазных новообразований. Будет использоваться лазерное, термо-, криовоздействие. Расширятся возможности лучевой терапии - будет применяться метод брахитерапии глаза и другие современные подходы, - говорит генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.

Опухоли органов зрения, будь то доброкачественные или злокачественные, составляют ориентировочно 1% от числа других видов онкологических заболеваний. Хоть встречаются они не так часто, но прокание болезни идёт агрессивно, резко снижается уровень жизни пациента, возможна частичная или полная потеря зрения, образование метастазов в печень, лёгкие, органы головы и шеи, головной мозг.В ростовском онкологическом центре для пациентов с подобным видом заболевания проводят лучевую и лекарственную терапию, хирургические операции.Первоначально в онкоцентре создадут консультативно-диагностический кабинет, что позволит выявлять раннее выявление первичных и вторичных опухолей органов зрения, оказывать своевременное лечение.Далее будут построены палаты, дополнительные медицинские кабинеты и лазерная операционная.Открытие отделения онкоофтальмологии планируется в 2020 году.Ранее МедикФорум сообщал, что в городе Пятигорске Ставропольского края жителям помогли проверить тонометры