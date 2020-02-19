Кардиолог назвал нетипичные признаки сердечного приступа
Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов сообщил, что сердечный приступ может долго развиваться, предупреждая о себе необычными признаками. Врач назвал нетипичные симптомы инфаркта в интервью изданию «Аргументы и факты».
По словам кардиолога, в тех случаях, когда сердечный приступ «растягивается» во времени, его предвестниками становятся такие нетипичные симптомы, как сонливость, меланхолия, возникающие в связи с патологическим сужением сосудов. Организму при этом не хватает кислорода и питания, на что реагирует нервная система, вызывая состояние беспричинной эмоциональной угнетенности.
Другой признак - сбивчивое дыхание: человек может заметить, что дыхание становится прерывистым – это результат сбоя в работе сердца, влекущего за собой нарушение в работе легких.
«За несколько дней до сердечного приступа у многих появляется ощущение внутреннего холода, их начинает знобить. Нередко подобное состояние путают с ОРВИ», - назвал кардиолог еще один нетипичный признак инфаркта.
Врач напомнил, что существует абдоминальная форма сердечного приступа, преимущественно встречающегося у женщин. Он также проявляется нетипичными характеристиками.
«По всему животу или под ребрами с правой стороны возникает боль, а параллельно - изжога, тошнота, не приносящая облегчения рвота, метеоризм», - рассказал специалист.
При астматичекой форме также наблюдается нетипичный симптом сердечного приступа - кашель с отделяющейся пенистой мокротой розоватого цвета. При этом человеку сложно лежать горизонтально - он стремится принять полусидячее положение.
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