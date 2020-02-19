Кардиолог назвал нетипичные признаки сердечного приступа

«За несколько дней до сердечного приступа у многих появляется ощущение внутреннего холода, их начинает знобить. Нередко подобное состояние путают с ОРВИ», - назвал кардиолог еще один нетипичный признак инфаркта.

«По всему животу или под ребрами с правой стороны возникает боль, а параллельно - изжога, тошнота, не приносящая облегчения рвота, метеоризм», - рассказал специалист.