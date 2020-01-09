Профессор кардиологии Дэвид Ньюби назвал симптомы, предвещающие сердечный приступ

«Ключевой частью раннего лечения является распознавание предупреждающих признаков, связанных с сердечным приступом. Определенные симптомы достаточно легко обнаружить, - например, это боль или дискомфорт в груди, которые внезапно возникают и не проходят», - заметил профессор.

«Ощущение горячего и липкого пота, а также боли в груди - признак того, что вам следует вызывать скорую помощь. Боль в груди часто бывает сильной, но некоторые люди могут испытывать симптомы, похожие на расстройство желудка», - отметил Ньюби.