Профессор кардиологии Дэвид Ньюби назвал симптомы, предвещающие сердечный приступ
Особый симптом, на который стоит обратить внимание, поскольку он предвещает наступление сердечного приступа, - это труднообъяснимое потоотделение.
Представитель Университета Эдинбурга, профессор кардиологии Дэвид Ньюби, напомнил о важности своевременного диагностирования сердечного приступа, поскольку от этого зависит эффективность лечения. Чтобы терапия была успешной, она должна начинаться в случае катастрофы как можно раньше.
«Ключевой частью раннего лечения является распознавание предупреждающих признаков, связанных с сердечным приступом. Определенные симптомы достаточно легко обнаружить, - например, это боль или дискомфорт в груди, которые внезапно возникают и не проходят», - заметил профессор.
По словам Дэвида Ньюби, гораздо более сложным симптомом, предвещающим сердечный приступ, является неожиданное потоотделение. Такой симптом бывает трудно заметить, например, в обстановке спортзала, сауны или погодного тепла.
«Ощущение горячего и липкого пота, а также боли в груди - признак того, что вам следует вызывать скорую помощь. Боль в груди часто бывает сильной, но некоторые люди могут испытывать симптомы, похожие на расстройство желудка», - отметил Ньюби.
Профессор кардиологии напомнил, что сердечные приступы случаются, когда происходит закупорка коронарной артерии, приводящая к тому, что часть сердечной мышцы лишается крови и кислорода. Для защиты от подобных состояний Дэвид Ньюби рекомендует сокращать количество насыщенных жиров в рационе, источниками которых являются такие продукты, как колбасы и жирное мясо, жареная еда, торты и печение, продукты с пальмовым маслом.
В свою очередь, ненасыщенные жиры, которые представлять собой мононенасыщенные жиры (оливковое масло, миндаль, несоленый кешью, авокадо) или полиненасыщенные жиры (подсолнечное масло, грецкие орехи, семена подсолнечника, жирная рыба), являются наиболее предпочтительными для поддержания здоровья сердца. Об этом сообщается в Express.
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