Кардиотренировки влияют на здоровья кишечника - исследование
Кардиотренировки оказывают положительное влияние на организм - большее, чем считалось ранее. Согласно недавнему исследованию, упражнения на выносливость поддерживают благоприятный состав кишечной микрофлоры.
Что мы не знали до сих пор: кардиотренировки могут не только способствовать повышению производительности, но и здоровой кишечной микрефлоре - это выяснили ученые из Университета Индианы.
"Результат исследования: у участников, которые регулярно занимаются кардиотренировками, в кишечнике обнаружевалось больше микроорганизмов, чем в контрольной группе", - сообщает издание Fit For Fan.
Почему здоровая кишечная микрофлора важна?Ученые раньше пренебрегали кишечником, отводя ему исключительно пищеварительную функцию. Это изменилось - врачи, диетологи, тренеры, все обсуждают тему здорового кишечника.
Почему? 100 триллионов микроорганизмов участвуют в важных процессах: пищеварении, иммунной защите, снабжении жизненно важными веществами и гормональном балансе. Неповрежденная кишечная микрофлора должна предотвращать ожирение и поднимать настроение.
Влияние спорта на выносливость на здоровье кишечникаЕдинственный вопрос - как лучше поддерживать здоровье кишечника? Согласно исследованию, физические упражнения играют важную роль в дополнение к питанию.
Причина? Кардиотренировки увеличивают емкость легких. Организм может использовать поглощенный кислород - чем лучше ткань снабжается кислородом, тем легче полезным бактериям оседать в кишечнике.
Человеку, заботящемуся о здоровье, следует чаще бегать трусцой, ездить на работу на велосипеде или заниматься на эллиптическом тренажере в тренажерном зале.
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