Названы 4 негенетических фактора, которые вызывают рак чаще всего

«Установлено: у злостных курильщиков и рано начавших курить вероятность заболеть раком повышается почти в 30 раз», - констатируют ученые-онкологи.

Рак полости рта и глотки. Курение повышает его риск в 2-3 раза; в 10 раз - если выкуривается более одной пачки сигарет в день.

Рак гортани и легкого. Подсчитано: для развития рака легкого необходим период курения от 10 до 30 лет. Наибольший риск возникновения рака легкого присущ мужчинам, начинающим курить до 15 лет.

Рак пищевода. Вероятность заболеть из-за курения возрастает в 5 раз.

Рак поджелудочной железы. Его риск у курящих повышен в 2-3 раза.

Рак мочевого пузыря и почки. Для курильщиков возможность пострадать увеличивается в 5-6 раз.

«Индекс массы тела (ИМТ), равный 25 или более, вызывает значительное увеличение риска развития рака. Это ставит фактор ожирения на второе место среди причин рака в мире», - сообщается в журнале Lancet .

рак матки

рак печени

рак желчного пузыря

рак толстой кишки

рак пищевода

рак почки

рак молочной железы

рак яичников

рак щитовидной железы

множественную миелому.

«Накопление висцерального жира в брюшной полости может привести к воспалению, которое способно распространиться на окружающие органы и посодействовать возникновению рака», - предупреждают эксперты.