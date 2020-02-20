Названы 4 негенетических фактора, которые вызывают рак чаще всего
Рак вызывается не только генетической предрасположенностью, - существуют негенетические факторы, повышающие статистику смертоносного заболевания. Журнал M?nchner Merkur назвал те из них, которые вызывают рак чаще всего.
Курение. Табачная продукция отличается значительным содержанием канцерогенных веществ, что обусловливает тесную связь курения и рака.
«Установлено: у злостных курильщиков и рано начавших курить вероятность заболеть раком повышается почти в 30 раз», - констатируют ученые-онкологи.
Какие типы рака чаще всего вызывает этот негенетический фактор? Научные специалисты приводят следующие данные:
- Рак полости рта и глотки. Курение повышает его риск в 2-3 раза; в 10 раз - если выкуривается более одной пачки сигарет в день.
- Рак гортани и легкого. Подсчитано: для развития рака легкого необходим период курения от 10 до 30 лет. Наибольший риск возникновения рака легкого присущ мужчинам, начинающим курить до 15 лет.
- Рак пищевода. Вероятность заболеть из-за курения возрастает в 5 раз.
- Рак поджелудочной железы. Его риск у курящих повышен в 2-3 раза.
- Рак мочевого пузыря и почки. Для курильщиков возможность пострадать увеличивается в 5-6 раз.
«Индекс массы тела (ИМТ), равный 25 или более, вызывает значительное увеличение риска развития рака. Это ставит фактор ожирения на второе место среди причин рака в мире», - сообщается в журнале Lancet .
Исследования показывают, что данный фактор способен вызывать следующие виды онкозаболеваний:
- рак матки
- рак печени
- рак желчного пузыря
- рак толстой кишки
- рак пищевода
- рак почки
- рак молочной железы
- рак яичников
- рак щитовидной железы
- множественную миелому.
«Накопление висцерального жира в брюшной полости может привести к воспалению, которое способно распространиться на окружающие органы и посодействовать возникновению рака», - предупреждают эксперты.
Повышенный уровень сахара в крови. Постоянно высокая концентрация глюкозы истощает поджелудочную железу, которая выделяет все меньше инсулина. Последствия этого разрушительные: в организме развивается воспаление, которые вызывает диабет и рак.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными было определено лучшее натуральное средство от висцерального жира в области живота.
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