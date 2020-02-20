5 натуральных средств от гестационного диабета
Диабет беременных представляет немалую опасность для здоровья матери и ребенка. И вот самые эффективные натуральные средства для его предотвращения.
Горькая тыква. У этого овоща удивительная способность защищать от диабета. Богатейший источник фитонутриентов, повторяющих действие инсулина. А это помогает лучше контролировать гестационный диабет. Тыква безопасна для беременных.
Ячмень. Употребляйте этот злак вместо риса. Он богат растворимыми волокнами, замедляющими процессы пищеварения. Великолепно снижает уровень сахара в крови.
Чеснок. Поможет не только лучше контролировать гестационный диабет, но и наладить кровообращение. Обязательно включите чеснок в рацион.
Оливковое масло. Готовьте пищу на этом масле. Оно богато здоровыми жирами, обладает противовоспалительными свойствами.
Корица. Содержит полифенолы, помогающие регулировать инсулин. Щепотку корицы добавляйте в разные блюда. Обладает насыщенным вкусом и помогает лучше контролировать сахар в крови, как пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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