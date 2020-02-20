Неизлечимая опухоль печени оказалась редким паразитом
36-летняя женщина из Канады уже готовилась умереть от опухоли печени размером с грейпфрут. И тут выяснилось, что это редкий паразит, проживший в организме 10 лет.
Жительница канадского Эдмонтона Кэссиди Армстронг (Cassidy Armstrong) в течение многих лет игнорировала боли в правом боку. В конце 2019 женщина похудела на 12 кг, у нее появились проблемы с пищеварением и сном. Ультразвуковое исследование показало опухоль размером с грейпфрут, а врачи диагностировали у пациентки фиброламеллярную карциному. Это редкий вид рака печени, преимущественно поражающий людей старше 40 лет. Кэссиди посоветовали пройти через срочную хирургическую операцию, пока опухоль не успела дать метастазы. Женщина согласилась на это.
В ноябре 2019 хирурги удалили опухоль и отправили ее в лабораторию. Оказалось, что в реальности это не злокачественное новообразование, а редкий паразит. После этого у женщины диагностировали альвеолярный эхинококкоз - редкую паразитическую инфекцию, вызываемую ленточными червями Echinococcus multilocularis. Установлено, что паразит прожил в организме Кэссиди не менее 10 лет, пока его не обнаружили. Полной гарантии удаления всех его клеток из организма пациентки врачи дать не могут, поэтому женщине до конца жизни придется принимать противопаразитарные препараты, как сообщает TODAY.
Армстронг не знает, откуда в ее организм попал паразит. Но чуть более 10 лет назад она работала на ферме и занималась ремонтом сельскохозяйственного оборудования. Возможно, именно в этот период и произошло заражение. Каждый месяц женщине придется сдавать анализы крови, а каждые 6 месяцев проходить КТ. СМИ не сообщают, почему врачи поставили женщине диагноз рак печени, не подтвердив его с помощью биопсии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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