Китайские врачи пугают, что коронавирус может заражать бессимптомно
Вспышка болезни может сойти на нет летом, но в октябре начнется новая волна.
Есть надежда, что экстремальные противоэпидемические меры принесли результат и эпидемия коронавирусной инфекции в Китае идет на спад. «Это может дать передышку в борьбе с вирусом COVID-2019», - считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Нынешняя, осенне-зимняя волна инфекции, судя по всему, обойдет Россию стороной, говорит эксперт. Летом угроза распространения вируса у нас в стране будет ниже, но осенью опасность может вернуться.
«Нельзя исключать ни просто вспышку болезни, ни эпидемию, в том числе, в нашей стране. Возможны самые разные варианты», - говорит профессор.
Самое ужасное, что китайские врачи заговорили о том, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, даже без повышения температуры. Их может не отследить тепловизор и может возникнуть риск заражения.
Лукашев надеется, что серьезные меры по профилактике распространения коронавируса, предпринимаемые в России, помогут этого избежать. Роспотребнадзор уверяет, что ведется последующее наблюдение за приезжими. Врачи при обращении с симптомами ОРВИ должны выяснять, когда и откуда прибыл человек. Что касается распространения вируса от бессимптомных больных, то из КНР поступает информация о подтверждении таких фактов. Однако частота таких легких случаев и уровень заразности пока достоверно не известны.
Сейчас наибольшее беспокойство вызывают страны, где сейчас нет возможности диагностики нового коронавируса и в целом плачевная ситуация со здравоохранением, отмечает эксперт. В частности, нельзя исключать, что в африканских странах уже идет распространение COVID-2019. Вызывает настороженность отсутствие данных о заболеваемости в Африке, многих странах Юго-Восточной и Средней Азии.
Пока по-прежнему нет данных о том, что Китай предоставил России образец штамма коронавируса, необходимый для создания и тестирования вакцины.
Лукашев надеется, что кто-то скоро поделится с нами штаммом COVID-2019. В этом случае современные технологические возможности позволяют создать вакцину к осени. Скорость ее испытаний и введения в практику уже будет зависеть от степени угрозы распространения инфекции.
Тем временем эксперты составили список самых действенных мер предосторожности. Прежде всего, нужно тщательно мыть руки. В рейтинге способов защиты от COVID-19 это прочно занимает первое место. Мойте руки теплой водой с мылом, особенно после прикосновений к поверхностям в публичных местах. Риск инфекций снижается очень заметно.
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