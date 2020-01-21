В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться китайским коронавирусом
Вечером 20 января стало известно, что уже 217 человек заразились коронавирусом. Основная масса заболевших находится в Китае, но ВОЗ опасается распространения инфекции по миру. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от опасной для жизни болезни.
Коронавирус 2019-nCoV вызывает особо тяжелый вид пневмонии, которая часто заканчивается смертельным исходом. Медики, которые в настоящее время лечат заболевших людей, поделились главными симптомами болезни. Если вы обнаружили у себя эти признаки, необходимо срочно обратиться к врачу.
Основными симптомами были: температура, чувство усталости, кашель с небольшим количеством мокроты.
- По мере развития болезни появлялось диспноэ - ощущение, что не хватает воздуха.
- Лабораторные тесты показали, что на ранних стадиях болезни уровень лейкоцитов был нормальным или пониженным. Уровень лимфоцитов снижался.
- Повышался уровень ферментов печени (не у всех).
- Более чем у 90% больных была температура, сухой кашель. Около 20% больных имели одышку, около 15% – диспноэ.
- У всех заболевших рентгенограмма показывала пневмонию.
Как лечится коронавирус?
"Специфического, то есть противовирусного лечения этой болезни не существует, - поясняет директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в интервью КР. - Применяется симптоматическое лечение, чтобы снизить тяжесть тех или иных проявлений болезни. Самое опасное осложнение - развитие дыхательной недостаточности. Поэтому используется искусственная вентиляция легких. Также могут применяться капельницы для поддержания электролитного баланса, препараты для поддержания давления".
Меры предосторожностиЭксперты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам России воздержаться от посещения китайского города Ухань провинции Хубэй. Если же вы оказались в Китае, то надевайте маску в местах скопления людей, чаще мойте руки, не употребляйте не кипяченную воду из системы центрального водоснабжения. Кроме того, важно тщательно промывать овощи и фрукты, не есть плохо приготовленную пищу (недожаренную или недоваренную) животного происхождения.
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