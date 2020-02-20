Ученые рассказали, когда в России может начаться эпидемия коронавируса
Все мировые СМИ последние несколько недель обсуждают коронавирус и способы борьбы с ним. Ранее эксперты предрекали, что SARS-CoV-2 придет в Россию в феврале этого года. Впрочем, февраль уже на исходе, а о новых случаях заражения в нашей стране так и не известно.
Теперь сотрудники Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета поделились прогнозом о том, когда в России может начаться эпидемия коронавируса. По словам директора Института Александра Лукашева, это может произойти в октябре 2020 года.
Он отметил, что первая волна заражения идет на спад. Если в ближайшие несколько недель в РФ не появятся инфицированные, то можно считать, что вирус обошел нас стороной, подчеркнул Лукашев.
Однако расслабляться не стоит. Вторая волна пандемии должна начаться уже осенью, поэтому эпидемия SARS-CoV-2 угрожает России уже в октябре. Эксперт добавил, что не стоит рассчитывать на то, что вирус исчезнет сам по себе. Вероятность этого – менее 50%, пишет портал Lenta.ru.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что ВОЗ активно борется с нелепыми слухами и теориями заговора о коронавирусе.
Напомним, что, по последним данным, от SARS-CoV-2 в Китае скончались около двух тысяч человек. В России известно о двух случаях заражения. Речь в обоих случаях идет о гражданах КНР.
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