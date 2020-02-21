Восемь нетипичных признаков поврежденной печени
Поврежденная печень может «заявлять» о себе нетипичными признаками, - например, недомоганием, напоминающим простуду. Среди других необычных симптомов: странный привкус во рту, выпадение волос, изменившийся запах пота, капризный характер.
Состояние простуды. Вызванное болезнями повреждение печени своими признаками может напоминать простуду: человек ощущает слабость, упадок сил, повышенную температуру. О том, что это не ОРВИ, говорит нетипичное поведение – наблюдаются резкие перемены в настроении, повышенная капризность, склонность к истерикам.
Хроническая усталость. Поврежденная печень теряет способность эффективно выделять глюкозу, необходимую для энергетических потребностей организма. На этом фоне возникают постоянная усталость, мышечная слабость, нетипичные для человека.
Потеря аппетита. Поврежденная печень вырабатывает недостаточно желчи, которая необходима для переваривания пищевых жиров. Когда пищеварительный тракт не переваривает пищу должным образом, он может включить механизм анорексии – возникает нетипичная потеря аппетита вплоть до отвращения к хорошо знакомым пищевым компонентам.
Выпадение волос. Провоцировать подобное явление может гепатит, особенно вирус типа C. Разрушительным образом воздействуя на клетки печени, он привносит дисбаланс в работоспособность всего организма. Помимо волос, возникают проблемы с состоянием ногтей, зубов.
Изменение режима сна. Одним из нетипичных признаков поврежденной печени является сильное желание спать днем в сочетании с ночной бессонницей.
Странный запах пота. При заболеваниях печени и почек он может начать пахнуть вареной капустой. Это происходит в связи с изменением состава вещества, которые выделяются организмом.
Металлический привкус во рту. Клетки печени вырабатывают желчь, которая поступает в желчный пузырь и транспортируется при необходимости в кишечник. Нарушения на любом из этих этапов могут привести к застою желчи, ее выбросу в пищевод и формированию нетипичного привкуса.
Милиумы и ксантелазмы. Кожные образования на лице могут быть проявлением нарушения жирового обмена, в котором активно участвует печень. В такой ситуации косметологические методы лечения будут помогать лишь временно, сообщил журнал Health and Human.
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