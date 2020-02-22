Названы 5 ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Рак легких может возникнуть, даже если человек никогда в жизни не курил, - поэтому знать его ранние симптомы важно всем. Некоторые из них часто пропускают: например, это чувство усталости, болезненность разных участков тела.
Только раннее обнаружение рака легких, входящего в четверку самых смертоносных видов онкозаболеваний, дает шансы на успешное лечение. К сожалению, его начальные симптомы часто пропускаются, сообщает издание «Домашний очаг». Специалистами были названы эти предупреждающие знаки.
Один из ранних симптомов - боли в груди, которые могут усиливается при глубоком вдохе, во время кашля, смеха, отдавать в плечо или спину. Нередко их принимают за сигналы неполадок с сердцем.
Также на развитие рака легких указывают повышенная утомляемость, постоянное чувство усталости. Если вдобавок человек теряет вес, замечает изменения аппетита, нужно не медля посетить врача.
Еще одним ранним симптомом рака легких, который часто пропускают, является одышка. В случае заболевания она возникает после незначительных нагрузок (так, может появиться после недолгой прогулки). По мере развития недуга дает знать о себе гораздо чаще – в связи с тем, что растущая опухоль блокирует дыхательные пути.
Кашель тоже входит в список ранних симптомов рака легких. Данный сигнал болезни часто пропускается, ассоциируясь с простудой. По словам врачей, настораживать должна его длительность.
«Если кашель не проходит в течение трех недель и более, это может говорит о развивающейся опухоли, раздражающей органы дыхания, которые стараются буквально вытолкать этот посторонний объект», - пояснили специалисты.
Они призвали обращать пристальное внимание и на боли в теле неясного происхождения. Особенностью рака легких является его способность долго развиваться практически бессимптомно. Появление необъяснимых головокружения, онемения или боли в конечностях, других частях тела может быть признаком появления метастазов – иногда болезнь проявляет себя лишь на этой стадии.
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