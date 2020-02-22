Названы 5 ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

«Если кашель не проходит в течение трех недель и более, это может говорит о развивающейся опухоли, раздражающей органы дыхания, которые стараются буквально вытолкать этот посторонний объект», - пояснили специалисты.

Только раннее обнаружение рака легких, входящего в четверку самых смертоносных видов онкозаболеваний, дает шансы на успешное лечение. К сожалению, его начальные симптомы часто пропускаются, сообщает издание «Домашний очаг». Специалистами были названы эти предупреждающие знаки.Один из ранних симптомов -, которые могут усиливается при глубоком вдохе, во время кашля, смеха, отдавать в плечо или спину. Нередко их принимают за сигналы неполадок с сердцем.Также на развитие рака легких указывают, постоянное чувство усталости. Если вдобавок человек теряет вес, замечает изменения аппетита, нужно не медля посетить врача.Еще одним ранним симптомом рака легких, который часто пропускают, является. В случае заболевания она возникает после незначительных нагрузок (так, может появиться после недолгой прогулки). По мере развития недуга дает знать о себе гораздо чаще – в связи с тем, что растущая опухоль блокирует дыхательные пути.тоже входит в список ранних симптомов рака легких. Данный сигнал болезни часто пропускается, ассоциируясь с простудой. По словам врачей, настораживать должна его длительность.Они призвали обращать пристальное внимание и на. Особенностью рака легких является его способность долго развиваться практически бессимптомно. Появление необъяснимых головокружения, онемения или боли в конечностях, других частях тела может быть признаком появления метастазов – иногда болезнь проявляет себя лишь на этой стадии.Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных признаках поврежденной печени.