Ваша печень страдает от ожирения? ? признаков, которые указывают на это
Большинство людей, страдающих ожирением печени, не подозревает о своем нарушении, способном приводить к развитию цирроза, рака. Среди признаков, которые указывают на проблему, - повышенный аппетит, рост уровня холестерина, чувство усталости и другие.
Одним из ранних признаков ожирения печени врачи называют необычное повышение аппетита - чувство голода может преследовать человека постоянно, усиливается тяга к сладкой, жирной пище. Другой признак, связанный с ним, - увеличение объемов талии и живота. Если обхват талии превышает 85 сантиметров, риск данной патологии печени сразу резко возрастает, констатируют специалисты. При наличии большого живота они рекомендуют обязательно пройти соответствующее обследование.
Также полезно знать свой уровень холестерина. Повышенный уровень триглицеридов в крови входит в число признаков, которые указывают на ожирение печени, ведь именно она производит холестерин и выбрасывает его в кровь.
Помимо того, на проблему может указывать возникшая у человека гипертония (повышенное давление). У гипертоников риск пострадать от ожирения печени втрое выше по сравнению с обладателями нормального давления.
Еще одно коварное заболевание, повышающее вероятность развития нарушения – сахарный диабет второго типа. Если у вас диагностирован этот недуг, будьте настороже: начните регулярно проверять не только свой уровень сахара, но и печень.
Постоянное чувство усталости, упадка сил тоже может быть признаком опасного процесса. Особенно внимательными к своим ощущениям должны быть люди, имеющие близких родственников, страдающих ожирением печени. Данная патология относится к заболеваниям, которые способны передаваться по наследству, - об этом специалисты рассказали журналу «Домашний очаг».
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