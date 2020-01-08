18 признаков, которые указывают на заболевание печени
НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Но, хотя ожирение является одним из «двигателей», способствующих высокой заболеваемости НАЖБП, это не единственный виновник. Если вы обнаружили у себя эти симптомы - обязательно обратитесь к врачу.
Лекарства и алкоголь могут способствовать токсинации печени. Кроме того, определенные заболевания - метаболический синдром, удаление желчного пузыря (холецистэктомия), высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет 2 типа также могут увеличивать вероятность развития заболеваний печени.
Широкий спектр симптомов, которые указывают на заболевание печени
- Боль или дискомфорт под правой стороной грудной клетки
- Трудность переваривания жирной пищи
- Вздутие живота
- Проблемы с кожей, такие как темные пятна или сыпь
- Темные круги под глазами
- Зуд кожи
- Сухая кожа
- Прибавка в весе - не из-за переедания
- Неспособность сбросить лишнюю массу тела, несмотря на ограничение калорий
- Избыток жира в области живота
- Мощная тяга к сахару, алкоголю или кофе
- Желтоватое или беловатое покрытие языка или неприятный запах изо рта
- Перепады настроения
- Усталость, которая не облегчается от сна больше
- Сильный храп или апноэ во сне
- Аллергия и аутоиммунные расстройства
- Желтуха - при которой кожа или белки глаз выглядят желтыми
- Чрезмерная потливость
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