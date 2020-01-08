18 признаков, которые указывают на заболевание печени

18 признаков, которые указывают на заболевание печени

НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) в первую очередь вызвана чрезмерным потреблением калорий, простых углеводов, насыщенных жиров и обработанных продуктов. Но, хотя ожирение является одним из «двигателей», способствующих высокой заболеваемости НАЖБП, это не единственный виновник. Если вы обнаружили у себя эти симптомы - обязательно обратитесь к врачу.


Лекарства и алкоголь могут способствовать токсинации печени. Кроме того, определенные заболевания - метаболический синдром, удаление желчного пузыря (холецистэктомия), высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и диабет 2 типа также могут увеличивать вероятность развития заболеваний печени.

Широкий спектр симптомов, которые указывают на заболевание печени

  • Боль или дискомфорт под правой стороной грудной клетки
  • Трудность переваривания жирной пищи
  • Вздутие живота
  • Проблемы с кожей, такие как темные пятна или сыпь
  • Темные круги под глазами
  • Зуд кожи
  • Сухая кожа
  • Прибавка в весе - не из-за переедания
  • Неспособность сбросить лишнюю массу тела, несмотря на ограничение калорий
  • Избыток жира в области живота
  • Мощная тяга к сахару, алкоголю или кофе
  • Желтоватое или беловатое покрытие языка или неприятный запах изо рта
  • Перепады настроения 
  • Усталость, которая не облегчается от сна больше
  • Сильный храп или апноэ во сне
  • Аллергия и аутоиммунные расстройства
  • Желтуха - при которой кожа или белки глаз выглядят желтыми
  • Чрезмерная потливость
Лечение включает как диету, так и прием специальных препаратов и добавок.

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