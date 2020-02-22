Бархатцы помогают против язвенного колита - исследование
Бархатцы или Tagetes erecta, является цветущим растением, применяемым в медицине и кулинарии. Считается натуральным средством от проблем с пищеварением в традиционной медицине. Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета долины Итажаи в Бразилии, показало, что это не единственное, для чего это растение полезно.
Опубликованное в журнале Nutrition Research исследование показывает, как сухой водно-спиртовой экстракт бархатцев (их еще называюи "календула ацтеков"), который содержит большое количество антиоксиданта лютеина, останавливает выработку провоспалительных молекул и снижает степень язвенного колита.
Бархатцы как источник лютеинаОкислительный стресс определяемый как нарушение баланса между продуцированием свободных радикалов (активных форм кислорода [ROS]) и защитой организма от антиоксидантов, вызывает воспаление. Это нарушение играет роль в этиологии язвенного колита (ЯК), воспалительного заболевания кишечник.
Учитывая взаимосвязь, результаты предыдущих исследований, показывающих, что сухой водно-спиртовой экстракт цветов бархатцев богат лютеином, ученые решили изучить его противовоспалительное действие против язвенного колита. Они определили количество лютеина в DHETE и измерили содержание фенола, оценили способность акцептора радикалов DHETE, цитотоксичность, влияние на выработку АФК и оксида азота (NO) in vitro.
РезультатыАвторы пришли к выводу, что сухой водно-спиртовой экстракт цветков T. erecta (бархатцев) улучшает эндогенную антиоксидантную защиту мышей с язвенным колитом и снизить тяжесть ЯК за счет уменьшения секреции воспалительных цитокинов.
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