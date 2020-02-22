Западная диета ухудшает работу мозга - исследование
Западная диета, богатая фастфудом и полуфабрикатами печально известна тем, что содержит "греховное" количество жиров, сахара и практически никаких питательных веществ. Исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, предупреждает, что если вы заядлый приверженец такого питания, пришло время пересмотреть свои привычки питания. Вдобавок ко многим рискам для здоровья, такой рафинированный рацион может негативно повлиять на работу мозга.
Нездоровый рацион связан с повышенным риском развития болезней - диабета, высокое кровяное давление, сердечной недостаточности, ожирения. Добавьте к этом дополнительный пункт - плохую память.
ИсследованиеУченые из Университета Маккуори наблюдали 110 здоровых участников. Худощавым ученикам было от 20 до 23 лет, они обычно придерживались сбалансированной диеты.
Половина добровольцев были случайным образом распределены в контрольную группу, которой было дано указание соблюдать привычный рацион неделю. Остальные добровольцы стали питаться фастфудом.
В начале и в конце эксперимента их попросили пройти тесты на запоминание слов. Волонтеры также оценивали различные виды продуктов с высоким содержанием сахара - сахарные снеки, бельгийские вафли, гамбургеры и т.д. исходя из аппетита, желания таких продуктов после их употребления.
Ричард Стивенсон, профессор психологии в Университете Маккуори, объяснил, что чем больше людей считали нездоровую пищу желательной, «тем больше у них нарушений в тесте на функцию гиппокампа.
В исследовании приводятся данные, подтверждающие негативное влияние западной диеты на память и контроль аппетита после одной недели диеты.
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