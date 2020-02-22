Польза косточки авокадо

Авокадо

Косточка авокадо выглядит весьма привлекательно и не зря её хочется оставить в качестве украшения, детских поделок или для дальнейшего выращивания. В этом небольшом предмете кроется немало полезных свойств. Подробнее — в материале MedikForum.ru.

Полезные свойства косточки авокадо


Авокадо

Косточка авокадо содержит в составе аминокислоты, полезную клетчатку и витамины. Благодаря данным веществам косточка авокадо становится идеальным продуктом для борьбы с ожирением, сердечно-сосудистыми болезнями, отсутствием либидо, быстрой переутомляемостью, нарушением работы щитовидной железы, болезненностью в суставах и мышцах.

Также содержит флавонол. Вещество называют противораковым, поэтому вещь полезно использовать в профилактике и лечении онкологических недугов.

Косточка авокадо несёт пользу для организма: снижает уровень плохого холестерина. В ней найдёшь полезные вещества: кальций, магний, витамин С.

Авокадо

Из сердцевины продукта изготавливают порошок, который используется в профессиональной косметике как чистый источник коллагена. Он действует лучше при приёме внутрь. Только перед употреблением порошок требует подготовки, для нейтрализации опасных веществ, которые находятся почти во всех костях фруктов и овощей.

Как приготовить порошок


Необходимо снять верхнюю коричневую оболочку, разрезать пополам внутренности. Сердцевину подогреть на медленном огне в духовке до образования золотистой корочки, остудить, дать просохнуть. Идеально оставить на ночь в хорошо проветриваемом помещении. Затем измельчить до порошкообразного состояния.

Авокадо

Порошок надо прокипятить в стакане воды 10 минут, отвар можно пить в течение дня небольшими порциями. Напиток употреблять не чаще 1 раза в три дня, чтобы избежать запоров. Препарат можно добавлять как приправу к блюдам.

Порошок полезен в косметологии и медицине. Спиртовую настойку на порошке можно применять от боли в суставах и мышцах.

Паста из порошка позволит подсушить прыщи, фурункулы. Для этого нужно развести средство в воде, нанести на поврежденные участки, оставить на 10-15 минут.

Авокадо

Косметологический препарат применяют против выпадения волос — маска из сырой измельчённой середины продукта с касторовым маслом втирается в голову, оставляется на час, смывается обычным шампунем.

Теперь вы знаете, косточка из авокадо обладает большой пользой. Будете думать прежде, чем отправлять эту вещь в мусорку.
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Польза косточки авокадо


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