4 мифа о лишнем весе





Избыточный вес для большинства людей кажется настоящей катастрофой. Лишние килограммы не всегда значат плохое, как привыкли считать. Большинство жителей планеты имеют жир, лишний вес, масса последствий, вредных здоровью. Такая ли это катастрофа? Разбирайте распространённые мифы о лишнем весе с MedikForum.ru.

Миф No1: высокий индекс массы тела означает необходимость снизить вес





ИМТ, или индекс массы тела, часто определяет, в каком состоянии находится тело. Показатель рассчитывается на основании роста и веса. ИМТ не берёт в расчёт физическую, костную структуру, не различает вес мышц жира. У бодибилдера показатель ИМТ будет близок с тем, кто страдает от ожирения, мышцы весят много.





Диетологи с презрением относятся к ИМТ. Важно как тело выглядит, сколько имеется мышц, не вес или индекс массы тела.





Миф No2: терять вес всегда хорошо





Потеря веса независимо от методов достижения цели всегда видится чем-то благим. От неправильных диет страдают пищеварительная система, сердце и сосуды, изнурительные тренировки приводят к травмам мышц. Голодовка способна вызвать анорексию и сопутствующие заболеванию последствия.





Специалисты уверяют: избавляться от лишнего веса необходимо грамотно. Помощниками станут правильное питание и качественные физические нагрузки в сочетании с прогулками, здоровым сном и отсутствием стрессов. В неделю нормально сбрасывать 0,5-1 килограмм. Подобные методы уберегут от ухудшения состояния здоровья и быстрого набора веса, когда диета закончится.





Миф No3: стройный значит здоровый





Два понятия не всегда идут в ногу. Худые и подтянутые люди, конечно, выглядят для пухленьких счастливыми, здоровыми. У худых имеются трудности со здоровьем. Нездоровый жир внутри, под названием висцеральный, заполняющий жизненно важные органы, приводит к болезням данных органов. В таком случае люди подвержены сердечно-сосудистым недугам, сахарному диабету, онкологии.





Без лишнего веса тоже сталкиваются с болезнями. Не надо думать, что похудение поможет спастись ото всех проблем, тем более если вы добиваетесь цели нездоровыми методами, типа диет или каждодневных тренировок по несколько часов. На подверженность заболеваниям часто влияет генетика, наследственность.





Миф No 4: жир всегда плохо





Жир не одинаков. У двух людей с лишним весом и жиром разные показатели. Например, жир вокруг живота подвергает человека риск заболеваний больше, чем жир на бёдрах или ягодицах. Часто жир на животе связан с эректильной дисфункцией, болезнью Альцгеймера, диабетом.





При этом у полных с одними и теми же пропорциями может скопиться жир вокруг печени, у других - нет. Первые входят в группу риска. Но надо понимать — лишний вес одинаково вреден для всех, независимо от того, где он локализуется.





Сейчас активно пропагандируют бодипозитив, предполагая, что быть толстым и здоровым реально. У большинства склонных к полноте людей остаются высокой вероятность заболеть опасным недугом.





Здоровье напрямую зависит от состояния тела, фигуры. Гораздо правильнее иметь крепкие мышцы, в том числе укреплять сердце — главный мотор организма, чтобы не сталкиваться с проблемами и жить долго и счастливо.