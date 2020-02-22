Онкологи рассказали, что хрипота может оказаться симптомом рака гортани
В зависимости от расположения в гортани рак может вызывать проявление разных признаков. На портале Focus.de врачи-онкологи рассказали, что симптомом заболевания может оказаться хрипота.
По словам онкологов, рак гортани в основном развивается из рака кожи, поражающего слизистую оболочку горла. Карцинома гортани растет активно, поэтому только ее своевременное обнаружение дает шансы на удачную терапию.
Врачи рассказали, что симптомом рака гортани может оказаться хрипота.
«Наиболее распространенная форма рака гортани поражает голосовые складки (голосовые связки) - ее наиболее типичным симптомом является хрипота. Кроме того, при кашле можно замечать кровь в мокроте», - сообщили медики.
При возникновении охриплости в голосе они рекомендуют обращаться к врачам, не боясь показаться слишком мнительными.
«Если хрипота длится дольше трех недель, обязательно обратитесь за обследованием к ЛОР-специалисту», - дали совет онкологи.
Для снижения риска этого заболевания научные эксперты рекомендуют не курить, контролировать количество потребляемого алкоголя – эти две меры значительно снижают вероятность рака гортани.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что усиление ночного пота может быть симптомом рака костей.
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