Онкологи рассказали, что хрипота может оказаться симптомом рака гортани

«Наиболее распространенная форма рака гортани поражает голосовые складки (голосовые связки) - ее наиболее типичным симптомом является хрипота. Кроме того, при кашле можно замечать кровь в мокроте», - сообщили медики.

«Если хрипота длится дольше трех недель, обязательно обратитесь за обследованием к ЛОР-специалисту», - дали совет онкологи.