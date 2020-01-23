Симптомы рака: изменение в голосе может быть его ранним сигналом
Показатели выживания при заболевании раком сильно зависят от того, когда он выявляется, поэтому очень важно своевременно распознавать признаки недуга. Одним из таких ранних сигналов организма о болезни является изменение голоса.
Существует более 200 различных видов рака, и их симптомы могут различаться в зависимости от того, в какой области рак возник и на какие участки распространился. Специалисты британской организации Cancer Research UK констатируют, что изменившийся голос может оказаться симптомом рака гортани. В частности, заподозрить такой рак можно, когда в голосе появляется охриплость, не проходящая более трех недель.
«Многие симптомы рака часто игнорируются, потому что они также бывают свойственны гораздо менее серьезным заболеваниям. Охрипший голос как раз относится к таким легко пропускаемым, но потенциально очень серьезным проявлениям рака», - заявили эксперты.
Рак гортани - это вид рака, который поражает гортань, часть горла, которая находится у входа в трахею и играет важную роль в процессах дыхания и говорения. Охрипший голос зачастую является результатом воспаления гортани, возникающего как правило из-за простуды или чрезмерного напряжения голосовых связок.
При раке гортани, помимо изменений в голосе, наблюдаются и другие симптомы. Основные признаки данного заболевания включают в себя:
- боль или трудности при глотании,
- ком или опухоль в шее,
- длительное время не проходящий кашель,
- постоянная боль в ухе.
Эксперты отметили, что большинство случаев рака гортани можно предотвратить за счет здорового образа жизни, - в первую очередь, отказа от курения. Об этом сообщил Express.
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