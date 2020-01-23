Симптомы рака: изменение в голосе может быть его ранним сигналом

«Многие симптомы рака часто игнорируются, потому что они также бывают свойственны гораздо менее серьезным заболеваниям. Охрипший голос как раз относится к таким легко пропускаемым, но потенциально очень серьезным проявлениям рака», - заявили эксперты.

боль или трудности при глотании,

ком или опухоль в шее,

длительное время не проходящий кашель,

постоянная боль в ухе.