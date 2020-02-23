Ученые обнаружили каким образом оливковое масло продлевает жизнь

Ученые обнаружили каким образом оливковое масло продлевает жизнь

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты открывают потенциальный новый способ влияния диеты на болезни, связанные со старением. Ключ - оливковое масло.

Оливковое масло в средиземноморской диете может служить ключом к увеличению продолжительности жизни и уменьшению связанных со старением заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале Molecular Cell.

Красное вино или оливковое масло?

Ранние исследования показали, что красное вино - основной фактор пользы для здоровья рациона средиземноморья, поскольку оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующие определенный путь в клетках, увеличивающий продолжительность жизни. Последние работы предполагает, что жир в оливковом масле на самом деле активирует этот путь.

Одного масла недостаточно

Употребления оливкового масла недостаточно, чтобы получить преимущества для здоровья. Исследования показывают, что в сочетании с ограничением потребления калорий и физическими упражнениями, эффект от оливкового масла наиболее выражен.
«Мы обнаружили, что способ, которым этот жир работает, заключается в том, что сначала он должен храниться в микроскопических соединениях, называемых липидными капельками - так клетки накапливают жир, полезные эффекты реализуются. Мы хотим понять биологию, перевести ее на людей, надеясь изменить парадигму здравоохранения", - сказал главный автор исследования.

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