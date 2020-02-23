Заболевания полости рта приводят к болезням сердца? Объясняет стоматолог Томас Салинас
Плохое здоровье полости рта давно обсуждается как возможная причина болезней сердца. Некоторые исследования показывают, что сердечная недостаточность, закупорка артерий, инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, вызываемыми бактериями, находящимися во рту.
Доктор Томас Салинас, специалист по стоматологии в клинике Майо, говорит, что существует определенная связь между здоровьем полости рта и сердцем, но механизм до конца не ясен.
«Было проведено единичное количество исследований. Некоторые хорошо контролируются в отношении одного болезненного процесса. Как мы знаем, заболевание проявляется во многих отношениях», - объясняет врач для MedicalXpress.
Забота о зубах и деснах не является проверенным способом предотвращения болезней сердца, врач говорит, что удаление патогенных микроорганизмов путем регулярной чистки зубов и проверки их состояния у стоматолога - вклад в крепкое здоровья.
«Картина здесь заключается в том, что полость рта является "воротами" в организм», - говорит эксперт. - Если бактерии не удалить вовремя, другие виды начнут расти в анаэробной или без кислородной среде, они могут способствовать системному, хроническому заболеванию. Важно вовремя избавляться от микробов на зубах и деснах».
Если вы беспокоитесь о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проконсультируйтесь с терапевтом о проверенных способах снижения риска - отказ от курения, минимизация сахара и насыщенных жиров в рационе, поддержание здорового веса.
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