Заболевания полости рта приводят к болезням сердца? Объясняет стоматолог Томас Салинас

«Было проведено единичное количество исследований. Некоторые хорошо контролируются в отношении одного болезненного процесса. Как мы знаем, заболевание проявляется во многих отношениях», - объясняет врач для MedicalXpress.

«Картина здесь заключается в том, что полость рта является "воротами" в организм», - говорит эксперт. - Если бактерии не удалить вовремя, другие виды начнут расти в анаэробной или без кислородной среде, они могут способствовать системному, хроническому заболеванию. Важно вовремя избавляться от микробов на зубах и деснах».