Врачи назвали 7 признаков воспаления в организме

«Хроническое воспаление вызывает нездоровые реакции организма, которые истощают иммунную систему. Это означает, что, контактируя с бактериями и вирусами, организм может быть недостаточно подготовлен для борьбы с ними, более восприимчивым к действию патогенов», - пояснили медики.

Одним из признаков воспаления в организме могут быть– они ощущаются в случае аутоиммунных нарушений, ревматоидного артрита, волчанки, подагры, вызываемых перегруженной иммунной системой, выделяющей воспалительные химические вещества. Также о нем говорят: воспаление негативно влияет на нейроны, провоцируя внезапные эпизоды забывчивости.(вздутие живота, диарея) тоже могут быть признаком воспаления, если начинают периодически случаться у человека на протяжении длительного времени. Еще один опасный знак –. Исследования показывают: жир в этой области тела выделяет соединения, провоцирующие развитие хроническое воспаления.По словам врачей, небольшоемногими воспринимается как нормальное возрастное явление, - но это может быть ранним признаком воспаления в организме, значительно ухудшающего состояние сосудов. Нельзя игнорировать и, различным инфекциямтоже способны указывать на воспаление. При его развитии клетки тела становятся резистентными к инсулину, что ведет к повышению уровня глюкозы в крови и нарушению механизмов ее контроля, - именно это вызывает аномальный аппетит.Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах , борющихся с воспалением.