Врачи назвали 7 признаков воспаления в организме
Имеющееся в организме воспаление повышает риски ожирения, диабета, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, - но какие признаки позволяют заподозрить его возникновение? Врачи назвали их изданию Eatingwell.
Одним из признаков воспаления в организме могут быть скованность и болезненность суставов – они ощущаются в случае аутоиммунных нарушений, ревматоидного артрита, волчанки, подагры, вызываемых перегруженной иммунной системой, выделяющей воспалительные химические вещества. Также о нем говорят проблемы с памятью: воспаление негативно влияет на нейроны, провоцируя внезапные эпизоды забывчивости.
Проблемы с пищеварением (вздутие живота, диарея) тоже могут быть признаком воспаления, если начинают периодически случаться у человека на протяжении длительного времени. Еще один опасный знак – увеличение жироотложения в области живота. Исследования показывают: жир в этой области тела выделяет соединения, провоцирующие развитие хроническое воспаления.
По словам врачей, небольшое повышение артериального давления многими воспринимается как нормальное возрастное явление, - но это может быть ранним признаком воспаления в организме, значительно ухудшающего состояние сосудов. Нельзя игнорировать и склонность человека к простудам, различным инфекциям
«Хроническое воспаление вызывает нездоровые реакции организма, которые истощают иммунную систему. Это означает, что, контактируя с бактериями и вирусами, организм может быть недостаточно подготовлен для борьбы с ними, более восприимчивым к действию патогенов», - пояснили медики.
Приступы сильного голода тоже способны указывать на воспаление. При его развитии клетки тела становятся резистентными к инсулину, что ведет к повышению уровня глюкозы в крови и нарушению механизмов ее контроля, - именно это вызывает аномальный аппетит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о лучших продуктах, борющихся с воспалением.
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