Медики перечислили лучшие продукты от воспаления

«Потребление сигарет, алкоголя и сахара в большом количестве приводит к экстремальным воспалительным реакциям в организме. Слишком много мяса также вредно в этом отношении», - перечисляют медики DGE.

«От красного перца и зеленых огурцов до оранжевых абрикосов: чем красочнее блюдо, тем лучше. Овощи имеют преимущество перед фруктами, поскольку они не содержат фруктозы, - людям с избыточным весом и больным диабетом употреблять их нужно чаще фруктов», - дали совет эксперты.

«Для профилактики воспаления омега-3 должны стать регулярными в меню. Ими богаты следующие продукты: скумбрия, сельдь, рапсовое, соевое, льняное масла», - перечислили медики.

Витамином А богаты растительные продукты желтого, оранжевого цвета.

Витамином С – свежий картофель, перец, цитрусовые. Витамином Е – растительные масла, включая оливковое и подсолнечное; зеленые листовые овощи.

Селеном – орехи, рыба, творог, яйца, бразильский орех.

Цинком – бобовые, пшеничные отруби, подсолнечные и тыквенные семечки, помидоры, имбирь.

«Для профилактики воспаления организм должен получать питательные вещества из натуральных продуктов, чтобы использовать их наилучшим образом», - поясняют исследователи.