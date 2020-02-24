Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа
Если вы больны диабетом 2 типа, введите простые изменения в свое питание, чтобы избежать скачков сахара в крови после еды. Советы специалистов о том, как лучше это сделать, опубликовал портал Times Now.
Начинать день с белка. Рацион с высоким содержанием белка, особенно на завтрак, может помогать людям, больным диабетом 2 типа, лучше контролировать уровень сахара в крови. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, показало: у диабетиков, которые съедали по 25-30 граммов белка за первым приемом пищи, отмечалось менее существенное увеличение уровня сахара в крови после еды.
Употреблять больше клетчатки. Этот простой совет также помогает избежать скачков сахара в крови после употребления пищи. Клетчатка способствует хорошему пищеварению, дольше сохраняет чувство сытости. Американская Диабетическая Ассоциация (ADA) рекомендует ежедневно употреблять до 35 граммов клетчатки.
«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.
Планируйте меню заранее. Чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови, следует заранее заботиться о том, что будет употребляться в течение дня. Половину каждого приема пищи должны составлять не крахмалистые овощи, четверть – белки, еще четвертую часть – полезные жиры.
Пейте больше воды. Простой совет эффективно помогает избежать всплесков сахара в крови. При недостаткевлаги организм вырабатывает вазопрессин - гормон, способный повышать содержание глюкозы в организме. Питьевая вода перед трапезой – одно из лучших средство от переедания.
«Данные советы помогают контролировать уровень сахара в крови и даже снизить риск развития диабета 2 типа, но мы рекомендуем поговорить с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, - особенно если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем», - резюмировали научные специалисты.
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