Как избежать скачков сахара в крови после еды? 4 простых совета для больных диабетом 2 типа

«Пищевые волокна, особенно растворимые, замедляют рост сахара в крови после еды, что делает насыщенные клетчаткой продукты крайне полезными для больных диабетом 2 типа», - сообщили эксперты.

«Данные советы помогают контролировать уровень сахара в крови и даже снизить риск развития диабета 2 типа, но мы рекомендуем поговорить с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, - особенно если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем», - резюмировали научные специалисты.