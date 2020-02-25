7 шагов, чтобы "населить" кишечник "хорошими" бактериями
В кишечнике человека живут «хорошие» и «плохие» бактерии. Некоторые держат нас здоровыми, стройными, противодействуют воспалению. Другие могут сделать толстыми и больными. Доктор Микаэла Акст-Гадерманн объясняет, как можно укрепить хорошие бактерии и уничтожить плохие за семь шагов.
1. Ешьте разнообразную диетуСмесь разных бактерий полезна для кишечника. Вы должны обеспечить их разнообразной едой.
2. Уменьшите жир и калорииБактерии Bifido и Akkermansia защищают от ожирения и нарушений обмена веществ и снижают риск воспаления в кишечнике. Для распространения этих видов необходимо употреблять клетчатку и белок, но с низким содержанием углеводов.
3. Ешьте два яблока в день - с кожуройДаже небольшое количество фруктов дает повод хорошим бактериям размножаться. Исследование показало, что количество хороших бифидобактерий значительно возросло после 14 дней употребления яблок.
4. Уменьшите фруктозуОна повреждает кишечный барьер. Вы не должны обходиться без свежих фруктов, но вы должны избегать продуктов, в которые добавлено большое количество фруктозы. Проверьте информацию на упаковке, особенно сладостей, лимонада и соков.
5. Ешьте продукты с пребиотикамиПребиотики содержатся в цикории, артишоках, чесноке и луке. Кишечные бактерии, которые поддерживают здоровье и стройность, любят пребиотики. При потреблении создается кислая среда, стимулирующая кишечные бактерии, которые способствуют похудению.
6. Ешьте продукты с пробиотикамиПробиотики - продукты с живыми бактериями. Они положительно влияют на здоровье кишечника. Есть пробиотические йогурты, но бактерии также содержатся в квашеной капусте, маринованных огурцах, кефире.
7. Пейте кофе, но без молокаКофе положительно влияет на бактериоиды.
"Они перерабатывают неперевариваемое волокно в кофе в вещества, которые регулируют уровень холестерина. Кофе особенно хорош для слизистой оболочки кишечника и обеспечивает кислую среду в кишечнике, которая защищает от вредных бактерий", - пишет издание Focus.
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