У писающей спиртным женщины обнаружили редкую болезнь
61-летнюю даму подозревали в алкоголизме, что она гневно отрицала. И вот теперь врачам удалось докопаться до правды.
Медицинский центр при Университете Питтсбурга рассказал о любопытной истории 61-летней пациентки, чье имя не называется. Это дама страдала от цирроза печени и готовилась к пересадке этого органа. Известно, что причиной большинства случаев цирроза являются злоупотребления алкогольными напитками, но претендующие на трансплантацию пациенты обязаны полностью воздерживаться от алкоголя в течение нескольких лет подряд, иначе их исключат из списков на операцию. Анализы мочи показали, что женщина продолжает употреблять спиртные напитки, причем в больших количествах.
Когда ей объявили об исключении из очереди на трансплантацию и объяснили причину, женщина пришла в ярость. Она утверждала, что не брала ни капли спиртного в рот. Градус объяснений на собеседовании в медцентре вырос до такой степени, что пациентка уже находилась на грани инфаркта. Тогда было принято решение провести дополнительные обследования, которые подтвердили правоту дамы - она не употребляла спиртных напитков. У нее диагностировали синдром ферментации мочевого пузыря после того, как анализы крови на метаболиты алкоголя (неопровержимое доказательство употребления спиртных напитков) пришли отрицательными.
Расстройство также иногда называют синдромом аутопивоварни. Из-за него люди сталкиваются с опьянением, хотя не употребляют спиртных напитков. В кишечнике скапливаются грибки, проходящие через брожение после употребления сахара. Однако в случае с этой женщиной грибки скопились в мочевом пузыре. Расстройство неизлечимо, а его жертвам необходимо не употреблять сахара и углеводов для контроля симптомов, пишет Annals of Internal Medicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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