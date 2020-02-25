В Японии в возрасте 112 лет умер старейший житель планеты

Ватанабэ Титэцу

Самый пожилой житель планеты, японец Ватанабэ Титэцу умер на 113-м году жизни. Печальное событие произошло в префектуре Ниигата. Титэцу скончался в доме престарелых. До своего дня рождения он не дожил всего 10 дней.

При этом пожилой японец успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый житель Земли. Эксперты зарегистрировали рекорд 12 февраля 2020 года. Что стало причиной смерти мужчины - пресса не уточняет.

Ватанабэ Титэцу родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье в Японии. Затем в возрасте 20 лет он переехал на Тайвань и провел там 18 лет перед тем, как вернуться на родину. 

Стоит отметить, что до него самым старым жителей планеты считался также японец – Масадзо Нонако с острова Хоккайдо. Мужчина умер в возрасте 113 лет в январе прошлого года, передает агентство РИА Новости.

В 2015 году число жителей Японии старше 80 лет впервые в истории страны превысило 10 миллионов человек.

Накануне портал «Медикфорум» писал, что в Индии скончался Рамджит Рагав, считавшийся самым пожилым отцом в мире. У него родились дети, когда тому было 94 и 96 лет, а его жене – 60.
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