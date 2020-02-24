Умер житель Индии, считавшийся старейшим отцом в мире
В Индии на 105-м году жизни умер Рамджит Рагав, известный как старейший отец в мире. Пожилой мужчина скончался вовсе не от болезни, а в результате серьезных ожогов, которые он получил во время крупного пожара.
Прессе стали известны подробности Рагава. Причиной пожара, который привел к его смерти, стало курение в постели. Дом мужчины, расположенный недалеко от Нью-Дели, загорелся, а сам Рамджит не смог самостоятельно выбраться из здания.
На помощь бедолаге пришел сосед. Он отвез пострадавшего в больницу, но медики уже не смогли спасти жизнь долгожителю, сообщает британская газета Daily Mail.
Indian farmer Ramjeet Raghav, became a dad at 94 in 2010 when wife gave birth to son Vikramjeet. #50plusAchiever pic.twitter.com/yf0UVvv0er— 50PlusAchieversClub (@50plusachievers) May 27, 2015
Рамджит Рагав известен тем, что он стал отцом двух сыновей в возрасте 94 и 96 лет. Его супруге в момент рождения детей было около 60 лет. Неофициально пожилой индиец считался самым старым папой в мире.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом в возрасте 56 лет.
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