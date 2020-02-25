Дерматолог объясняет как избавиться от неприятного запаха тела
У неприятного запаха тела бывают разные причины - ошибки в личной гигиене или неправильная одежда. Однако иногда за запахом стоит серьезная причина - болезнь.
У каждого свой отпечаток запаха тела. И это хорошо, говорит дерматолог из Германии Яэль Адлер:
"Это помогает нам при выборе партнера. Если нам не нравится запах человека, это не обязательно означает, что он "воняет". Скорее, это значит, несовпадение относительно "химии" тел".
По словам Адлер, многие люди обеспокоены тем, что они «пахнут» в области половых органов. В интимных областях есть "парфюмерные" железы, служащие «маркетинговым инструментом» тела - для привлечения потенциальных партнеров.
Что стоит за плохими запахами?По словам дерматолога, если кто-то действительно страдает от неприятного запаха, это вызвано простыми причинами:
- Неправильное моющее средство (щелочное мыло): оно разрушает защитную кислотную оболочку нашего организма. В результате рН увеличивается, бактерии и вирусы могут размножаться. А они «настоящие вонючки».
- Бактерии чувствуют себя комфортно в синтетической одежде - неприятные запахи особенно распространены на вещах из искусственных тканей.
Вода или уксусЧтобы избавиться от запаха тела, дерматолог советует по возможности мыться водой. «Пятна от пота» следует мыть мягким, нейтральным по pH гелем для душа на основе сахарных или кокосовых поверхностно-активных веществ.
"Полезный совет DIY: уксусная вода! Налейте одну-две столовые ложки яблочного уксуса на один литр воды. Это сделает вас чистым и не даст размножаться бактериям", - цитирует дерматолога издание Focus.
Запахи указывают на серьезные заболеванияЕсть запахи указывающие на серьезные заболевания. При осмотре пациентов врачи обращают внимание их запах и интерпретируют - он может указывать на метаболические заболевания или опухоли.
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