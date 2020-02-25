Дерматолог объясняет как избавиться от неприятного запаха тела

"Это помогает нам при выборе партнера. Если нам не нравится запах человека, это не обязательно означает, что он "воняет". Скорее, это значит, несовпадение относительно "химии" тел".

Что стоит за плохими запахами?

Неправильное моющее средство (щелочное мыло): оно разрушает защитную кислотную оболочку нашего организма. В результате рН увеличивается, бактерии и вирусы могут размножаться. А они «настоящие вонючки».

Бактерии чувствуют себя комфортно в синтетической одежде - неприятные запахи особенно распространены на вещах из искусственных тканей.

Вода или уксус

"Полезный совет DIY: уксусная вода! Налейте одну-две столовые ложки яблочного уксуса на один литр воды. Это сделает вас чистым и не даст размножаться бактериям", - цитирует дерматолога издание Focus.

Запахи указывают на серьезные заболевания