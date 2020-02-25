Пастернак: малоизвестный корнеплод, который очень полезен для здоровья
Пастернак (Pastinaca sativa) - двухлетнее растение, член семейства Apaiaceae, в состав которого также входят морковь, укроп, тмин, петрушка. Пастернак настолько сильно похож на морковку, что многие путают их. Разница лишь в том, что морковь обычно оранжевого цвета, а пастернак имеет более светлый оттенок. Включение корнеплода в рацион принесет огромные преимущества для здоровья.
Улучшение здоровья сердцаПастернак содержит большое количество калия, действующего как сосудорасширяющее средство (соединение, которое предотвращает сужение артерий и вен). Это помогает снизить артериальное давление и нагрузку на сердце. Содержит фолиевую кислоту, которая помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, который связан с сердечными заболеваниями.
Хороший источник клетчаткиПастернак известен как отличный источник растворимых волокон (клетчатки) - они помогают снизить уровень вредного холестерина и риск развития диабета. Улучшают пищеварительное здоровье, помогая пище плавно перемещаться по кишечнику, что уменьшает запоры и многие распространенные расстройства пищеварения.
Помощь в управлении весомРастворимая клетчатка в пастернаке помогает чувствовать сытость дольше, предотвращая выделение грелина - гормона голода. Это может помочь уменьшить объем пищи, а значит поддерживать здоровый вес.
Повышает иммунную системуПастернак содержит витамины С и Е, борющиеся со свободными радикалами. Витамин С ответственен за выработку лейкоцитов, укрепляет иммунную систему и предотвращая попадание чужеродных микробов.
Выбирайте твердые маленькие или средние корнеплоды - большие более волокнистые, их трудно готовить. Избегайте тех, у кого много усов и коричневых пятен - это указывают на некачественный урожай.
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