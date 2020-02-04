Немецкий врач Яэль Адлер дала пять советов от плохого запаха изо рта
До 90% плохого запаха изо рта связано не с желудком, а с плохим состоянием ротовой полости или ненадлежащим уходом. Об этом заявила известный немецкий врач-дерматолог, доктор медицинских наук Яэль Адлер.
На портале Focus.de доктор Адлер указала на типичные причины неприятного «аромата» изо рта и дала советы, помогающие справиться с проблемой.
Совет: не пренебрегать чисткой зубов два раза в день. По словам специалиста, в полости рта много мест, где могут скапливаться бактерии, выделяющие соединения, которые делают дыхание зловонным. Чистить зубы дважды в день по две-три минуты – это базовое правило. В результате таких чисток с зубов и десен удаляются слои налета, которые полны пахучих бактерий.
Совет: использовать зубную нить. Необходимо использовать нить для чистки вдоль зуба, чтобы глубоко проникнуть в карман десны с правой и левой сторон. Так можно обработать области, занятые бактериями, куда не попасть зубной щеткой, поясняет немецкий врач. Кроме того, благодаря нити в межзубное пространство попадает воздух, губительный для бактерий, вызывающих во рту плохой запах.
Совет: чистить язык. Проведите скребком по языку десять раз подряд, чтобы удалить с него накипь, дает совет доктор Адлер. По словам врача, данная процедура улучшает запах в ротовой полости.
Совет: удалите миндальные пробки. В углубления небных миндалин могут попадать бактерии, частички пищи. При некоторых нарушениях (например, хроническом тонзиллите) в горле образуются пробки, делающие запах изо рта очень неприятным.
Совет: есть здоровую пищу. По словам немецкого врача, питание сильно влияет на то, как оно пахнет во рту. Доктор Адлер рекомендует употреблять растительную пищу, которая долго жуется.
«Волокно, содержащееся в такой еде, обеспечивает лучшее дыхание, оно практически стирает неприятные запахи. Так же, как вода - она смывает неприятные запахи», - поделилась эксперт.
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