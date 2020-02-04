Немецкий врач Яэль Адлер дала пять советов от плохого запаха изо рта

«Волокно, содержащееся в такой еде, обеспечивает лучшее дыхание, оно практически стирает неприятные запахи. Так же, как вода - она смывает неприятные запахи», - поделилась эксперт.

На портале Focus.de доктор Адлер указала на типичные причины неприятного «аромата» изо рта и дала советы, помогающие справиться с проблемой.По словам специалиста, в полости рта много мест, где могут скапливаться бактерии, выделяющие соединения, которые делают дыхание зловонным. Чистить зубы дважды в день по две-три минуты – это базовое правило. В результате таких чисток с зубов и десен удаляются слои налета, которые полны пахучих бактерий.Необходимо использовать нить для чистки вдоль зуба, чтобы глубоко проникнуть в карман десны с правой и левой сторон. Так можно обработать области, занятые бактериями, куда не попасть зубной щеткой, поясняет немецкий врач. Кроме того, благодаря нити в межзубное пространство попадает воздух, губительный для бактерий, вызывающих во рту плохой запах.Проведите скребком по языку десять раз подряд, чтобы удалить с него накипь, дает совет доктор Адлер. По словам врача, данная процедура улучшает запах в ротовой полости.В углубления небных миндалин могут попадать бактерии, частички пищи. При некоторых нарушениях (например, хроническом тонзиллите) в горле образуются пробки, делающие запах изо рта очень неприятным.По словам немецкого врача, питание сильно влияет на то, как оно пахнет во рту. Доктор Адлер рекомендует употреблять растительную пищу, которая долго жуется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие болезни может указывать неприятный запах тела.