Врачи рассказали о симптомах свиного гриппа и способах защиты от него

«Эксперты в области здравоохранения подчеркивают необходимость серьезного отношения к угрозе свиного гриппа, поскольку он может распространиться по всему миру и вызвать пандемию. Один из лучших способов защитить себя от вируса гриппа H1N1 - это знать о его симптомах, факторах риска и принимать необходимые меры для предотвращения инфекции», - отмечается в источнике.

«Они схожи с симптомами обычного гриппа, включают лихорадку, головную боль, ломоту в теле, кашель, боль в горле, озноб, усталость. Проявляются через 1-3 дня после контакта с вирусом. Заразиться свиным гриппом можно при вдыхании или скоплении капель, содержащих вирус, от кашляющих или чихающих людей», - поделились медики.

Избегать больших скоплений людей.

Регулярно мыть руки с мылом.

Не трогать лицо – в особенности, нос, глаза, рот (участки со слизистыми оболочками).

Прикрывать рот и нос при кашле, чихании.

Оставаться дома при недомогании.

Потреблять продукты, которые дают телу энергию и питательные вещества, необходимые для его функционирования.

Обогащать рацион белком и антиоксидантами, способствующими повышению иммунитета

Употреблять в пищу много овощей, теплых супов, богатых витамином С фруктов, обеспечивающих длительное увлажнение организма.

Пить много воды.

Ограничивать потребление кофеина, алкоголя, обработанных пищевых продуктов.

Внимательно следить за здоровьем детей, пожилых людей, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями - астмой, эмфиземой, диабетом, сердечными. Эта категория лиц подвержена более высокому риску осложнений от гриппа.

«Ежегодная вакцинация является эффективной стратегией профилактики свиного гриппа и снижения вторичных осложнений гриппа», - подчеркнул врач.