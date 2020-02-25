Врачи рассказали о симптомах свиного гриппа и способах защиты от него
Свиной грипп очень заразен и может легко передаваться от человека к человеку, - при этом у некоторых людей он вызывает серьезные осложнения, вплоть до смертельного исхода. Его симптомы, как у обычного гриппа, включают лихорадку, головную боль, ломоту в теле и другие.
Как сообщает портал MedikForum.ru, ссылаясь на издание Times Now, в Индии сейчас наблюдается значительное увеличение числа случаев заболевания гриппом H1N1. Сегодня стало известно, что им заболели сразу шесть судей в Верховном суде страны.
«Эксперты в области здравоохранения подчеркивают необходимость серьезного отношения к угрозе свиного гриппа, поскольку он может распространиться по всему миру и вызвать пандемию. Один из лучших способов защитить себя от вируса гриппа H1N1 - это знать о его симптомах, факторах риска и принимать необходимые меры для предотвращения инфекции», - отмечается в источнике.
Врачи рассказали, каковы признаки и симптомы свиного гриппа.
«Они схожи с симптомами обычного гриппа, включают лихорадку, головную боль, ломоту в теле, кашель, боль в горле, озноб, усталость. Проявляются через 1-3 дня после контакта с вирусом. Заразиться свиным гриппом можно при вдыхании или скоплении капель, содержащих вирус, от кашляющих или чихающих людей», - поделились медики.
Доктор Свати Раджагопал, консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Aster CMI, обнародовал способы защиты от гриппа H1N1.
- Избегать больших скоплений людей.
- Регулярно мыть руки с мылом.
- Не трогать лицо – в особенности, нос, глаза, рот (участки со слизистыми оболочками).
- Прикрывать рот и нос при кашле, чихании.
- Оставаться дома при недомогании.
- Потреблять продукты, которые дают телу энергию и питательные вещества, необходимые для его функционирования.
- Обогащать рацион белком и антиоксидантами, способствующими повышению иммунитета
- Употреблять в пищу много овощей, теплых супов, богатых витамином С фруктов, обеспечивающих длительное увлажнение организма.
- Пить много воды.
- Ограничивать потребление кофеина, алкоголя, обработанных пищевых продуктов.
- Внимательно следить за здоровьем детей, пожилых людей, беременных женщин и людей, страдающих хроническими заболеваниями - астмой, эмфиземой, диабетом, сердечными. Эта категория лиц подвержена более высокому риску осложнений от гриппа.
«Ежегодная вакцинация является эффективной стратегией профилактики свиного гриппа и снижения вторичных осложнений гриппа», - подчеркнул врач.
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