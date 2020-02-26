Регулярная икота может быть признаком рака желудка

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Британские онкологи заявили, что регулярно возникающая икота может оказаться признаком рака желудка, который развивается в слизисто-продуцирующих клетках, выстилающих желудок. Также при этом может ощущаться усталость.

Как сообщает портал MedikForum.ru с ссылкой на издание Express, медики призывают не игнорировать данный признак. По их словам, икота является ярким примером симптомов рака, которые игнорируются как менее серьезное заболевание.

О том, что регулярная икота может быть признаком рака желудка, рассказали эксперты из Macmillan UK. Данный тип типа рака обычно начинается в слизисто-продуцирующих клетках, которые выстилают желудок.

«Многие симптомы рака кажутся безобидными, их легко спутать с менее серьезными состояниями. Икота, которая длится дольше и утомляет вас, может сигнализировать о раке желудка», - констатировали онкологи.

Хотя точно не известно, почему именно рак вызывает икоту, ученые допускают, что в случае онкологического заболевания желудок перестает работать нормально, становится расширенным, раздутым. Кроме регулярных эпизодов икоты при развитии рака желудка предупреждающими признаками могут оказаться следующие явления:
  • потеря веса без попыток худеть
  • проблемы с глотанием (дисфагия)
  • ощущение комка в верхней части живота
  • изжога, кислотный рефлюкс
  • изменения аппетита
  • очень быстрое насыщение во время еды
  • чувство усталости, отсутствие энергии.
Если симптомы держатся три недели, не наступает улучшения после применения обычного лечения, нужно обязательно записаться на прием к врачу и выяснить причину.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что хрипота может оказаться симптомом рака гортани.
Теги : рак желудка
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Регулярная икота может быть признаком рака желудка


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