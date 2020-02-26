Регулярная икота может быть признаком рака желудка

«Многие симптомы рака кажутся безобидными, их легко спутать с менее серьезными состояниями. Икота, которая длится дольше и утомляет вас, может сигнализировать о раке желудка», - констатировали онкологи.

потеря веса без попыток худеть

проблемы с глотанием (дисфагия)

ощущение комка в верхней части живота

изжога, кислотный рефлюкс

изменения аппетита

очень быстрое насыщение во время еды

чувство усталости, отсутствие энергии.