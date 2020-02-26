О перспективах появления детей при трудоустройстве интересуются ставропольские работодатели
Женщины, часто ли вы слышали вопрос при устройстве на работу: «А в декрет не собираетесь?». МедикФорум решил провести опрос среди женской половины населения Ставропольского края и узнать, интересовались ли у них потенциальные работодатели перспективами появления детей и семейным положением.
Поиск нового места работы зачастую сопровождается нервным напряжением и стрессом. Вне зависимости от профессиональных умений, таланта, всем претендентам на получение работы необходимо столкнуться с ответственным и важным этапом – собеседование. Для многих это слово звучит пугающе и даже устрашающе.
МедикФорум провёл опрос среди предпринимателей Ставрополья и выявил их мнение по вопросу, стоит ли при приёме на работу, на собеседовании спрашивать у женщин как скоро они планируют забеременеть и родить ребёнка.
Результаты опроса показали, что более половины местных предпринимателей, считают, что этот вопрос является обязательным. Он позволяет понять перспективы работника в организации.
Есть организации, которые рассказали, что у них есть вакансии, на которые набирают только мужчин или только женщин, не ставящих семью в приоритет, делающих ставку на карьеру, командировки, профессиональный рост.
Но есть и организации, где руководителей при приёме на работу сотрудников волнуют только профессиональные навыки, практический опыт в работе, вне зависимости от пола человека.
Также ставропольские предприниматели поделились, что часто женщины, устраиваясь на работу интересуются возможностью гибкого графика или вовсе удалённой работы.
Ранее МедикФорум сообщал, что медики призвали ставропольчанок проверить грудь.
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