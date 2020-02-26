О перспективах появления детей при трудоустройстве интересуются ставропольские работодатели

Результаты опроса показали, что более половины местных предпринимателей, считают, что этот вопрос является обязательным. Он позволяет понять перспективы работника в организации.

Поиск нового места работы зачастую сопровождается нервным напряжением и стрессом. Вне зависимости от профессиональных умений, таланта, всем претендентам на получение работы необходимо столкнуться с ответственным и важным этапом – собеседование. Для многих это слово звучит пугающе и даже устрашающе.МедикФорум провёл опрос среди предпринимателей Ставрополья и выявил их мнение по вопросу, стоит ли при приёме на работу, на собеседовании спрашивать у женщин как скоро они планируют забеременеть и родить ребёнка.Есть организации, которые рассказали, что у них есть вакансии, на которые набирают только мужчин или только женщин, не ставящих семью в приоритет, делающих ставку на карьеру, командировки, профессиональный рост.Но есть и организации, где руководителей при приёме на работу сотрудников волнуют только профессиональные навыки, практический опыт в работе, вне зависимости от пола человека.Также ставропольские предприниматели поделились, что часто женщины, устраиваясь на работу интересуются возможностью гибкого графика или вовсе удалённой работы.Ранее МедикФорум сообщал, что медики призвали ставропольчанок проверить грудь