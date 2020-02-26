Проветривание и правильное мытье рук могут защитить от коронавируса
Институт Роберта Коха в Германии, где зарегистрированы несколько случаев заражения коронавирусом, настоятельно рекомендует регулярное мытье рук и проветривание помещений для защиты от инфекции.
Как сообщает MedikForum.ru, тщательное соблюдение гигиены рук оценивается экспертами как один из самых надежных способов защитить себя от коронавируса (лекарств от него пока не существует) и других респираторных заболеваний, включая грипп.
Прежде всего, необходимо правильно мыть руки.
«Мойте руки несколько раз в день с мылом в течение 20-30 секунд - не только после посещения туалета, но и перед едой, приготовлением пищи. Тщательно мойте руки после сморкания, кашля или чихания, контакта с отходами, перед приемом лекарств», - таков совет врачей.
Также, подчеркивают они, важно воздерживаться от рукопожатий и держать руки дальше от лица.
«При зевоте, кашле, чихании не приближайте руки к лицу, используйте для этого сгиб локтя. В противном случае бесчисленные частицы мокроты катапультируются из вашего тела, прилипнут к рукам и будут распространяться во время прикосновения к объектам, другим людям», - предупреждают гигиенисты.
Помимо этого, они рекомендуют для защиты от вирусов регулярно проветривать помещения в офисе или дома. Ученые напоминают: в закрытых комнатах количество вирусов в воздухе может значительно возрасти. Регулярная вентиляция противодействует этому, снижая риск заражения. Она улучшает климат в помещении, что предотвращает высыхание слизистой оболочки полости рта, носа - это очень важно для противостояния инфекциям.
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