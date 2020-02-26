Проветривание и правильное мытье рук могут защитить от коронавируса

«Мойте руки несколько раз в день с мылом в течение 20-30 секунд - не только после посещения туалета, но и перед едой, приготовлением пищи. Тщательно мойте руки после сморкания, кашля или чихания, контакта с отходами, перед приемом лекарств», - таков совет врачей.

«При зевоте, кашле, чихании не приближайте руки к лицу, используйте для этого сгиб локтя. В противном случае бесчисленные частицы мокроты катапультируются из вашего тела, прилипнут к рукам и будут распространяться во время прикосновения к объектам, другим людям», - предупреждают гигиенисты.