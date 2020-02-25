Что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса: 8 советов
Предпринять определенные меры защиты от коронавируса может каждый взрослый человек, заявили эксперты на портале Focus.de. Их главный совет – соблюдать гигиену и тщательно мыть руки.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил вероятность распространения коронавируса в ЕС как низкую. Однако специалисты констатируют: многое о новом вирусе еще неизвестно врачам. С учетом новых случаев заражения в Италии некоторые медицинские специалисты высказали мнение о возможном развитии пандемии инфекции, вспыхнувшей в декабре в Китае и распространившейся по миру.
Коронавирус размножается не в легких, как первоначально предполагалось, - а в горле. Оттуда его частицы могут быстро высвободиться вместе с чиханием, кашлем, сморканием – таким образом, инфекция способна передаваться капельным путем. Вирус также может попадать на поверхности, проникать в слизистые оболочки после контакта с руками.
«Заражение коронавирусом может быть достаточно легким, так что люди способны и не заметить этого. Для защиты от инфицирования им следует уделять больше внимания личной гигиене, принимать определенные меры профилактики», - поделились медики.
Что, по их мнению, может сделать каждый человек для защиты от коронавируса? Вот несколько советов.
- Держаться на расстоянии от болеющих людей - от одного до двух метров.
- Регулярно, часто и тщательно мыть руки - не менее 20 секунд с мылом до запястья.
- При любой возможности надевать перчатки, регулярно их стирать.
- Избегать рукопожатия и объятий.
- Не трогать лица, при необходимости касаться его только вымытыми руками.
- Чихать в сгиб руки.
- Не нажимать на кнопки лифта пальцами, за дверные ручки, поручни браться через антибактериальные салфетки.
- Избегать оживленных многолюдных мест.
- При ношении масок менять их каждые 20-30 минут.
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