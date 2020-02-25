Что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса: 8 советов

«Заражение коронавирусом может быть достаточно легким, так что люди способны и не заметить этого. Для защиты от инфицирования им следует уделять больше внимания личной гигиене, принимать определенные меры профилактики», - поделились медики.

Держаться на расстоянии от болеющих людей - от одного до двух метров.

Регулярно, часто и тщательно мыть руки - не менее 20 секунд с мылом до запястья.

При любой возможности надевать перчатки, регулярно их стирать.

Избегать рукопожатия и объятий.

Не трогать лица, при необходимости касаться его только вымытыми руками.

Чихать в сгиб руки.

Не нажимать на кнопки лифта пальцами, за дверные ручки, поручни браться через антибактериальные салфетки.

Избегать оживленных многолюдных мест.

При ношении масок менять их каждые 20-30 минут.