Что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса: 8 советов

женщина в медицинской маске

Предпринять определенные меры защиты от коронавируса может каждый взрослый человек, заявили эксперты на портале Focus.de. Их главный совет – соблюдать гигиену и тщательно мыть руки.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил вероятность распространения коронавируса в ЕС как низкую. Однако специалисты констатируют: многое о новом вирусе еще неизвестно врачам. С учетом новых случаев заражения в Италии некоторые медицинские специалисты высказали мнение о возможном развитии пандемии инфекции, вспыхнувшей в декабре в Китае и распространившейся по миру.

Коронавирус размножается не в легких, как первоначально предполагалось, - а в горле. Оттуда его частицы могут быстро высвободиться вместе с чиханием, кашлем, сморканием – таким образом, инфекция способна передаваться капельным путем. Вирус также может попадать на поверхности, проникать в слизистые оболочки после контакта с руками.

«Заражение коронавирусом может быть достаточно легким, так что люди способны и не заметить этого. Для защиты от инфицирования им следует уделять больше внимания личной гигиене, принимать определенные меры профилактики», - поделились медики.

Что, по их мнению, может сделать каждый человек для защиты от коронавируса? Вот несколько советов.
  • Держаться на расстоянии от болеющих людей - от одного до двух метров.
  • Регулярно, часто и тщательно мыть руки - не менее 20 секунд с мылом до запястья.
  • При любой возможности надевать перчатки, регулярно их стирать.
  • Избегать рукопожатия и объятий.
  • Не трогать лица, при необходимости касаться его только вымытыми руками.
  • Чихать в сгиб руки.
  • Не нажимать на кнопки лифта пальцами, за дверные ручки, поручни браться через антибактериальные салфетки.
  • Избегать оживленных многолюдных мест.
  • При ношении масок менять их каждые 20-30 минут.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить коронавирусную инфекцию.
Теги : вирусы
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Что может сделать каждый человек для защиты от коронавируса: 8 советов


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