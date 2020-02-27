Неуверенность в работе отрицательно сказывается на вашей личности - исследование
Новое исследование показывает, что хроническая неуверенность в работе может изменить вашу личность в худшую сторону.
Исследование, опубликованное в «Журнале прикладной психологии», показало, что те, кто более четырех лет испытывал неуверенность в работе, стали менее эмоционально стабильными, приятными и добросовестными.
Соавтор доклада доктор Лена Ванг из Школы менеджмента Университета RMIT заявила, что исследование основано на растущей базе фактических данных о негативных последствиях отсутствия стабильной работы.
ИсследованиеУченые использовали устоявшуюся структуру личности, известную как "Большая Пятерка", которая разделяет человеческую личность на пять основных черт: эмоциональная стабильность, приятность, добросовестность, экстраверсия и открытость.
Результаты показали, что длительная неуверенность в работе отрицательно сказалась на первых трех признаках, которые связаны с тенденцией человека к надежному достижению целей, ладить с другими и справляться со стрессом.
Результаты пошли вразрез с некоторыми предположениями.
«Есть мнение, что небезопасная работа повышает производительность - работники будут работать усерднее, чтобы сохранить место, но полученные данные показывают, что это не так, если неуверенность в работе сохраняется долгое время», - сказал Ван.Ведущий автор исследования, профессор Чиа-Хуэй Ву из бизнес-школы Университета Лидса, сказал, что типы нестабильности включают в себя: краткосрочные контракты, случайную работу, рабочие места, которым угрожает автоматизация.
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