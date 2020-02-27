Европейские страны усиливают меры по борьбе с коронавирусом из-за вспышки в Италии
Италия стала новым очагом распространения коронавируса, поэтому европейские страны вынуждены принять новые меры безопасности, чтобы не допустить распространение инфекции.
Карантин путешественников по европейским странамЕвропейская комиссия сообщила сотрудникам, прошедших через красную зону 11 северных итальянских деревень, принять меры по самоизоляции в течение 14 дней или до получения уведомления. При этом нет рекомендаций возобновление пограничного контроля в зоне шенгенского соглашения.
Европейский парламент издал аналогичный двухнедельный приказ о самоизоляции сотрудников, для более крупного итальянского региона, (Ломбардию, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето) Китая, Гонконга, Макао, Сингапура и Южной Корее.
Правительство Румынии заявило, что все, кто прибывает из пострадавших от коронавируса регионов Италии, Китая или с корабля Diamond Princess, будут находиться в карантине в течение 14 дней.
Во Франции гражданам, возвращающимся из регионов, пострадавших от вспышки коронавируса, было дано указание избегать «всех несущественных поездок» в течение двух недель после их возвращения, и не водить детей в школу.
Великобритания попросила путешественников, возвращающихся из районов на севере Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана, изолировать себя и информировать власти.
Австрия, Великобритания, Венгрия, Люксембург, Румыния, Испания и Украина призывают граждан отказаться от поездок в пострадавшие от коронавируса районы Италии.
Финляндия сообщает о необходимости проявлять «крайнюю осторожность», когда они находятся в Италии, уведомлять консульские службы о своих планах поездок, а Дания также рекомендует путешественникам быть осторожными.
Дополнительное финансирование ВОЗАгентство здравоохранения Швеции заявило, что не будет тратить ресурсы на «неэффективный» контроль в аэропортах - у инфицированных людей могут не проявляться симптомы. Страна выделила 4,1 миллиона долларов для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы помочь странам справиться с распространением коронавируса.
Дания выделила 1,2 миллиона долларов для кризисного фонда ВОЗ.
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