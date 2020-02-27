Симптомы дефицита и переизбытка фосфора в оргнизме
Фосфор - минерал, который необходим организму для выполнения важных функций, восстановления тканей и фильтрации отходов. Это второй по величине минерал в организме (после кальция), он используется для поддержания крепких и здоровых костей. Однако, он не может вырабатываться организмом, его человек получает с пищей.
Большинство людей получают достаточно фосфора из рациона. Но людям с определенными заболеваниями почек или диабетом, может потребоваться отрегулировать потребление этого минерала.
Польза для здоровьяФосфор имеет многочисленные преимущества для здоровья, влияет на различные системы организма.
- сохраняет кости и зубы крепкими
- помогает мышцам сокращаться
- способствует восстановлению мышц после тренировки
- фильтрует и удаляет отходов из почек
- способствует здоровой нервной проводимости по всему телу
- управляет потреблением и хранением энергии в организме
- Ингибиторы АПФ
- некоторые антациды
- кортикостероиды
- диуретики
- противосудорожные препараты
Признаки дефицита
- потеря аппетита
- усталость
- боль в суставах и костях
- трудности с дыханием
- нарушение электролитного баланса
- раздражительность
Где содержится фосфор?
- курица
- индейка
- свинина
- морепродукты
- семена и орехи
- нежирные молочные продукты - йогурт и творог
Риск избытка фосфораЛюди с хроническим заболеванием почек могут накапливать слишком большого количества фосфора.
Состояния, связанные с переизбытком:
- кальцификации в сосудистой и почечной системах
- травмы трубок в почках
- высокий белок в моче, который может указывать на повреждение почек
Медикфорум писал о связи ожирения и депрессии.
Оставить комментарий