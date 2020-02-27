Симптомы дефицита и переизбытка фосфора в оргнизме

Симптомы дефицита и переизбытка фосфора в оргнизме

Фосфор - минерал, который необходим организму для выполнения важных функций, восстановления тканей и фильтрации отходов. Это второй по величине минерал в организме (после кальция), он используется для поддержания крепких и здоровых костей. Однако, он  не может вырабатываться организмом, его человек получает с пищей.

Большинство людей получают достаточно фосфора из рациона. Но людям с определенными заболеваниями почек или диабетом, может потребоваться отрегулировать потребление этого минерала.

Польза для здоровья

Фосфор имеет многочисленные преимущества для здоровья, влияет на различные системы организма. 
  • сохраняет кости и зубы крепкими
  • помогает мышцам сокращаться
  • способствует восстановлению мышц после тренировки
  • фильтрует и удаляет отходов из почек
  • способствует здоровой нервной проводимости по всему телу
  • управляет потреблением и хранением энергии в организме
Лекарства, снижающие уровень фосфора в организме:
  • Ингибиторы АПФ
  • некоторые антациды
  • кортикостероиды
  • диуретики
  • противосудорожные препараты

Признаки дефицита

  • потеря аппетита
  • усталость
  • боль в суставах и костях
  • трудности с дыханием
  • нарушение электролитного баланса
  • раздражительность

Где содержится фосфор?

  • курица
  • индейка
  • свинина
  • морепродукты
  • семена и орехи
  • нежирные молочные продукты - йогурт и творог

Риск избытка фосфора

Люди с хроническим заболеванием почек могут накапливать слишком большого количества фосфора.

Состояния, связанные с переизбытком:
  • кальцификации в сосудистой и почечной системах
  • травмы трубок в почках
  • высокий белок в моче, который может указывать на повреждение почек

Медикфорум писал о связи ожирения и депрессии.


Теги : фосфор
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Саудовская Аравия закрывает Мекку


Чрезмерное потребление сахара провоцирует проблемы с сердечным ритмом