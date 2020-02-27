Кошачья болезнь: министр здравоохранения Польши обвинил в распространении коронавируса котов
Высокопоставленный чиновник уверен, что вирус мутирует в организме животных, после чего становится опасным для человека.
В эфире национальной радиостанции RMF министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сделал неожиданное заявление. По его публичному утверждению переносчиками смертельно опасного коронавируса, могут быть домашние кошки. В организме хвостатых питомцев смертельно опасные вирусы мутируют и начинают передаваться человеку. Именно так произошло и с COVID-2019, начавшемся в конце минувшего года в китайском городе Ухань.
Польский министр открыто заявил, что коронавирусы присутствовали в организме котов всегда. Как правило, для человека они не опасны. Но порой вирусы, по непонятной пока причине, начинают мутировать, после чего в своем видоизмененном состоянии становятся смертельно опасными для человека.
После таких слов можно было предположить, что чиновник объявит безжалостную борьбу с домашними питомцами, но этого не произошло. Напротив, Шумовский призвал расслабиться и вообще ничего не делать, наблюдая за ситуацией.
Он считает, что организм человека со всем способен справиться сам. Нужно всего лишь дать ему на это время. Как только иммунная система человека распознает вирус, она сама найдет способы борьбы с ним. Тогда эпидемии, унесшей жизни уже почти трех тысяч человек по всему миру, придет конец.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что коронавирус является глобальной пандемией. Распространение вируса в других странах дает право на глобальный пандемический статус.
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